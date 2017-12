Lista completa de los 105 periodistas de cine votantes en el Top Kinótico 2017

Thomas Abeltshauser [Freelance] [Alemania]

@Filmabt

1. Call me by your name [Luca Guadagnino]

2. 120 pulsaciones por minuto [Robin Campillo]

3. Los archivos del Pentágono [Steven Spielberg]

4. Lady Bird [Greta Gerwig]

5. The Florida Project [Sean Baker]

6. Visages, Villages [Agnès Varda, JR]

7. Una mujer fantástica [Sebastián Lelio]

8. El otro lado de la esperanza [Aki Kaurismäki]

9. Foxtrot [Samuel Maoz]

10. Déjame salir [Jordan Peele]

Jesús Agudo [eCartelera]

@JesuAguMar

1. La La Land [Damien Chazelle]

2. Baby Driver [Edgar Wright]

3. La llamada [Javier Calvo, Javier Ambrossi]

4. Logan [James Mangold]

5. Star Wars: Los últimos Jedi [Rian Johnson]

6. Wonder Woman [Patty Jenkins]

7. Your name [Makoto Shinkai]

8. Coco [Lee Unkrich, Adrián Molina]

9. Dunkerque [Christopher Nolan]

10. Moonlight [Barry Jenkins]

María Aller de las Heras [Madriz]

@Llesterday_Mary

1. La La Land [Damien Chazelle]

2. Verano 1993 [Carla Simón]

3. It [Andy Muschietti]

4. The Disaster Artist [James Franco]

5. Crudo [Julia Ducournau]

6. Júlia Ist [Elena Martín]

7. Alanis [Anahí Berneri]

8. Manchester frente al mar [Kenneth Lonnergan]

9. Logan [James Mangold]

10. Múltiple [M. Night Shyamalan]

Andrés Arconada [esRadio]

@esCineRadio

1. Dunkerque [Christopher Nolan]

2. Moonlight [Barry Jenkins]

3. Tierra de Dios [Francis Lee]

4. El autor [Manuel Martín Cuenca]

5. El gran showman [Michael Gracey]

6. Baby Driver [Edgar Wright]

7. En realidad, nunca estuviste aquí [Lynne Ramsay]

8. La herida [John Trengove]

9. Verano 1993 [Carla Simón]

10. Verónica [Paco Plaza]

Marta Armengou [BTV]

@MartaArmengou

1. A Ghost Story [David Lowery]

2. Verano 1993 [Carla Simón]

3. Personal Shopper [Olivier Assayas]

4. Toni Erdmann [Maren Ade]

5. The Square [Ruben Östlund]

6. El viajante [Asghar Farhadi]

7. La La Land [Damien Chazelle]

8. ¡Lumière! Comienza la aventura [Thierry Fremaux]

9. Columbus [Kogonada]

10. La vida y nada más [Antonio Méndez Esparza]

Helen Barlow [Australia]

@helenbackbarlow

1. Tres anuncios en las afueras [Martin McDonagh]

2. La forma del agua [Guillermo del Toro]

3. Lady Bird [Greta Gerwig]

4. Call me by your name [Luca Guadagnino]

5. The Disaster Artist [James Franco]

6. Guardianes de la Galaxia Vol. 2 [James Gunn]

7. Menashe [Joshua Z. Weinstein]

8. El otro lado de la esperanza [Aki Kaurismäki]

9. Visages, Villages [Agnès Varda, JR]

10. Tierra de Dios [Francis Lee]

Inés Barreda de Biurrun [CINeol]

@IBB219

1. Star Wars: Los últimos Jedi [Rian Johnson]

2. The Disaster Artist [James Franco]

3. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

4. La llamada [Javier Calvo, Javier Ambrossi]

5. Tres anuncios en las afueras [Martin McDonagh]

6. La La Land [Damien Chazelle]

7. Perfectos desconocidos [Álex de la Iglesia]

8. Nos vemos allá arriba [Albert Dupontel]

9. 120 pulsaciones por minuto [Robin Campillo]

10. Tadeo Jones 2: El secreto del rey Midas [David Alonso, Enrique Gato]

Gregorio Belinchón [El País]

@Gbelinchon

1. The Florida Project [Sean Baker]

2. Call me by your name [Luca Guadagnino]

3. Verano 1993 [Carla Simón]

4. Moonlight [Barry Jenkins]

5. La tortuga roja [Michael Dudok de Wit]

6. Selfie [Víctor García León]

7. La vida y nada más [Antonio Méndez Esparza]

8. Muchos hijos, un mono y un castillo [Gustavo Salmerón]

9. Psiconautas [Pedro Rivero, Alberto Vázquez]

10. Sin amor [Andrey Zvyagintsev]

Pepa Blanes [Cadena SER]

@pepablanes

1. The Square [Ruben Östlund]

2. La La Land [Damien Chazelle]

3. Toni Erdmann [Maren Ade]

4. Verano 1993 [Carla Simón]

5. Una vida a lo grande [Alexander Payne]

6. Dunkerque [Christopher Nolan]

7. Jackie [Pablo Larraín]

8. Manchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

9. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

10. Muchos hijos, un mono y un castillo [Gustavo Salmerón]

Filippo Brunamonti [La Repubblica] [Italia / EEUU]

@ilprimolatte

1. Madre! [Darren Aronofsky]

2. Amor carnal [Ana Lily Amirpour]

3. Call me by your name [Luca Guadagnino]

4. El museo de las maravillas [Todd Haynes]

5. Good Time [Ben Safdie, Joshua Safdie]

6. El hilo invisible [Paul Thomas Anderson]

7. La forma del agua [Guillermo del Toro]

8. The Florida Project [Sean Baker]

9. Déjame salir [Jordan Peele]

10. Ex Libris: New York Public Library [Frederick Wiseman]

Alfonso Caro [El Palomitrón]

@AlfonsoCaroS

1. Blade Runner 2049 [Dennis Villeneuve]

2. Moonlight [Barry Jenkins]

3. Dunkerque [Christopher Nolan]

4. La La Land [Damien Chazelle]

5. Logan [James Mangold]

6. Your name [Makoto Shinkai]

7. La tortuga roja [Michael Dudok de Wit]

8. El autor [Manuel Martín Cuenca]

9. It [Andy Muschietti]

10. Z, la ciudad perdida [James Gray]

Conxita Casanovas [RNE]

@CONXITACASANOV3

1. La La Land [Damien Chazelle]

2. La forma del agua [Guillermo del Toro]

3. Una mujer fantástica [Sebastián Lelio]

4. Lady Macbeth [William Oldroyd]

5. Wonder Wheel [Woody Allen]

6. La llamada [Javier Calvo, Javier Ambrossi]

7. C'est la vie [Olivier Nakache, Eric Toledano]

8. Verano 1993 [Carla Simón]

9. A Ghost Story [David Lowery]

10. El otro lado de la esperanza [Aki Kaurismäki]

Mención especial: Muchos hijos, un mono y un castillo [Gustavo Salmerón]

Elio Castro [Cadena SER / RNE]

@ElioCastro

1. La La Land [Damien Chazelle]

2. Lady Macbeth [William Oldroyd]

3. A Ghost Story [David Lowery]

4. Stefan Zweig: Adiós a Europa [Maria Schrader]

5. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

6. Una mujer fantástica [Sebastián Lelio]

7. Dunkerque [Christopher Nolan]

8. Verano 1993 [Carla Simón]

9. La guerra del planeta de los simios [Matt Reeves]

10. En realidad, nunca estuviste aquí [Lynne Ramsay]

Jesús Choya [La Llave Azul]

@holychoya

1. Call me by your name [Luca Guadagnino]

2. A Ghost Story [David Lowery]

3. Verano 1993 [Carla Simón]

4. 120 pulsaciones por minuto [Robin Campillo]

5. Una mujer fantástica [Sebastián Lelio]

6. The Disaster Artist [James Franco]

7. Tres anuncios en las afueras [Martin McDonagh]

8. Madre! [Darren Aronofsky]

9. Detroit [Kathryn Bigelow]

10. Baby Driver [Edgar Wright]

Mª Luz Climent [DPA]

@LuzCliment

1. La forma del agua [Guillermo del Toro]

2. En cuerpo y alma [Ildikó Enyedi]

3. Foxtrot [Samuel Maoz]

4. The Square [Ruben Östlund]

5. Verano 1993 [Carla Simón]

6. Ex Libris: New York Public Library [Frederick Wiseman]

7. Tres anuncios en las afueras [Martin McDonagh]

8. Zama [Lucrecia Martel]

9. El insulto [Ziad Doueiri]

10. Spoor (El rastro) [Agnieszka Holland, Kasia Adamik]

Irene Crespo [Freelance]

@IreneCrespo_

1. Tres anuncios en las afueras [Martin McDonagh]

2. Call me by your name [Luca Guadagnino]

3. El hilo invisible [Paul Thomas Anderson]

4. The Florida Project [Sean Baker]

5. Z, la ciudad perdida [James Gray]

6. Déjame salir [Jordan Peele]

7. Verano 1993 [Carla Simón]

8. En realidad, nunca estuviste aquí [Lynne Ramsay]

9. Los archivos del Pentágono [Steven Spielberg]

10. Muchos hijos, un mono y un castillo [Gustavo Salmerón]

Marco Consoli [Freelance] [Italia]

@ripido

1. Z, la ciudad perdida [James Gray]

2. Yo, Tonya [Craig Gillespie]

3. La forma del agua [Guillermo del Toro]

4. Jim y Andy [Chris Smith]

5. Dunkerque [Christopher Nolan]

6. The Square [Ruben Östlund]

7. Call me by your name [Luca Guadagnino]

8. The Florida Project [Sean Baker]

9. Nothingwood [Sonia Kronlund]

10. Déjame salir [Jordan Peele]

Emilio Doménech [Cinéfagos / El juego de Megan]

@Nanisimo

1. Lady Bird [Greta Gerwig]

2. The Florida Project [Sean Baker]

3. Columbus [Kogonada]

4. Tres anuncios en las afueras [Martin McDonagh]

5. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

6. Star Wars: Los últimos Jedi [Rian Johnson]

7. A Ghost Story [David Lowery]

8. Call me by your name [Luca Guadagnino]

9. La forma del agua [Guillermo del Toro]

10. Dunkerque [Christopher Nolan]

Víctor Esquirol [Freelance]

@VctorEsquirol

1. Madre! [Darren Aronofsky]

2. Dunkerque [Christopher Nolan]

3. Good Time [Ben Safdie, Joshua Safdie]

4. The Florida Project [Sean Baker]

5. Star Wars: Los últimos Jedi [Rian Johnson]

6. A Ghost Story [David Lowery]

7. Call me by your name [Luca Guadagnino]

8. En realidad, nunca estuviste aquí [Lynne Ramsay]

9. Western [Valeska Grisebach]

10. The night I swam [Damien Manivel, Kohei Igarashi]

Nacho Estrada [Cine y Comedia]

@cineycomedia

1. La guerra del planeta de los simios [Matt Reeves]

2. Detroit [Kathryn Bigelow]

3. It [Andy Muschietti]

4. The Disaster Artist [James Franco]

5. La La Land [Damien Chazelle]

6. Dunkerque [Christopher Nolan]

7. Déjame salir [Jordan Peele]

8. Molly's Game [Aaron Sorkin]

9. Handia [Aitor Arregi, Jon Garaño]

10. Día de patriotas [Peter Berg]

Juanma Fernández [Bluper]

@JuanmaFdez

1. La La Land [Damien Chazelle]

2. Coco [Lee Unkrich, Adrián Molina]

3. Verano 1993 [Carla Simón]

4. Dunkerque [Christopher Nolan]

5. Déjame salir [Jordan Peele]

6. Logan [James Mangold]

7. La librería [Isabel Coixet]

8. Moonlight [Barry Jenkins]

9. El autor [Manuel Martín Cuenca]

10. La llamada [Javier Calvo, Javier Ambrossi]

Berta Fernández del Castillo [eCartelera]

@bfkastillo

1. La suerte de los Logan [Steven Soderbergh]

2. Wonder Woman [Patty Jenkins]

3. Star Wars: Los últimos Jedi [Rian Johnson]

4. Baby Driver [Edgar Wright]

5. Logan [James Mangold]

6. Jackie [Pablo Larraín]

7. Dunkerque [Christopher Nolan]

8. Manchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

9. La llamada [Javier Calvo, Javier Ambrossi]

10. La La Land [Damien Chazelle]

Pier Paolo Festa [Freelance] [Italia]

@PeterPaulParty

1. Dunkerque [Christopher Nolan]

2. Baby Driver [Edgar Wright]

3. Manchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

4. Brawl in Cell Block 99 [S. Craig Zahler]

5. Aliados [Robert Zemeckis]

6. Hasta el último hombre [Mel Gibson]

7. La gran enfermedad del amor [Michael Showalter]

8. Sin amor [Andrey Zvyagintsev]

9. Un monstruo viene a verme [Juan Antonio Bayona]

10. T2 Trainspotting [Danny Boyle]

Desirée de Fez [Freelance]

@DesireedeFez

1. Déjame salir [Jordan Peele]

2. Twin Peaks: The Return [Mark Frost, David Lynch]

3. Múltiple [M. Night Shyamalan]

4. Manchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

5. The Disaster Artist [James Franco]

6. Algo Muy Gordo [Carlo Padial]

7. A Ghost Story [David Lowery]

8. Personal Shopper [Olivier Assayas]

9. Crudo [Julia Ducournau]

10. Detroit [Kathryn Bigelow]

Yolanda Flores [RNE]

@DePelicula_RNE

1. The Square [Ruben Östlund]

2. La vida y nada más [Antonio Méndez Esparza]

3. El hilo invisible [Paul Thomas Anderson]

4. Coco [Lee Unkrich, Adrian Molina]

5. Dunkerque [Christopher Nolan]

6. Una mujer fantástica [Sebastián Lelio]

7. Verano 1993 [Carla Simón]

8. El autor [Manuel Martín Cuenca]

9. Perfectos desconocidos [Álex de la Iglesia]

10. Fe de etarras [Borja Cobeaga]

Daniel Galindo [RNE]

@DanielGalindo78

1. La tortuga roja [Michael Dudok de Wit]

2. No sé decir adiós [Lino Escalera]

3. Your name [Makoto Shinkai]

4. Verano 1993 [Carla Simón]

5. Madre! [Darren Aronofsky]

6. Verónica [Paco Plaza]

7. El sacrificio de un ciervo sagrado [Yorgos Lanthimos]

8. Toni Erdmann [Maren Ade]

9. Sin amor [Andrey Zvyagintsev]

10. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

Alicia García Arribas [Agencia EFE]

@aliciag_arribas

1. La La Land [Damien Chazelle]

2. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

3. Dunkerque [Christopher Nolan]

4. Manchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

5. El viajante [Asghar Farhadi]

6. Verano 1993 [Carla Simón]

7. The Disaster Artist [James Franco]

8. La seducción [Sofía Coppola]

9. Verónica [Paco Plaza]

10. Perfectos desconocidos [Álex de la Iglesia]

Rocío García [El País]

@rociogarcia4

1. Verano 1993 [Carla Simón]

2. Call me by your name [Luca Guadagnino]

3. The Disaster Artist [James Franco]

4. La librería [Isabel Coixet]

5. Perfectos desconocidos [Álex de la Iglesia]

6. Manchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

7. Tres anuncios en las afueras [Martin McDonagh]

8. Una mujer fantástica [Sebastián Lelio]

9. Dunkerque [Christopher Nolan]

10. En cuerpo y alma [Ildikó Enyedi]

Alicia García de Francisco [Agencia EFE]

1. La forma del agua [Guillermo del Toro]

2. Dunkerque [Christopher Nolan]

3. El hilo invisible [Paul Thomas Anderson]

4. En realidad, nunca estuviste aquí [Lynne Ramsay]

5. Lady Bird [Greta Gerwig]

6. No sé decir adiós [Lino Escalera]

7. Coco [Lee Unkrich, Adrian Molina]

8. Custodia compartida [Xavier Legrand]

9. Los perros [Marcela Said]

10. Jupiter's Moon [Kornél Mundruczó]

Fernando García del Río [La Vanguardia]

@FGdelRio

1. Call me by your name [Luca Guadagnino]

2. The Square [Ruben Östlund]

3. The Disaster Artist [James Franco]

4. El caso Sloane [John Madden]

5. En cuerpo y alma [Ildikó Enyedi]

6. Borg McEnroe [Janus Metz]

7. Verano 1993 [Carla Simón]

8. Coco [Lee Unkrich, Adrián Molina]

9. Perfectos desconocidos [Álex de la Iglesia]

10. La vida y nada más [Antonio Méndez Esparza]

Ernesto Garratt [Wikén] [Chile]

@ErnestoGarratt

1. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

2. Logan [James Mangold]

3. Dunkerque [Christopher Nolan]

4. Lady Bird [Greta Gerwig]

5. Call me by your name [Luca Guadagnino]

6. Tres anuncios en las afueras [Martin McDonagh]

7. Baby Driver [Edgar Wright]

8. The Square [Ruben Östlund]

9. Déjame salir [Jordan Peele]

10. Wonder Woman [Patty Jenkins]

Menciones especiales: Una mujer fantástica [Sebastián Lelio], Mala junta [Claudia Huaiquimilla], El pacto de Adriana [Lissette Orozco]

Santiago Gimeno [Sensacine]

@SantiGimenoA

1. Déjame salir [Jordan Peele]

2. Dunkerque [Christopher Nolan]

3. Lady Bird [Greta Gerwig]

4. Personal Shopper [Olivier Assayas]

5. A Ghost Story [David Lowery]

6. Jackie [Pablo Larraín]

7. Madre! [Darren Aronofsky]

8. En realidad, nunca estuviste aquí [Lynne Ramsay]

9. La gran enfermedad del amor [Michael Showalter]

10. La vida de Calabacin [Claude Barras]

Leonardo Goi [Kinoscope] [Italia / EEUU]

@LeonardoGoi

1. Call me by your name [Luca Guadagnino]

2. The Florida Project [Sean Baker]

3. Dunkerque [Christopher Nolan]

4. Déjame salir [Jordan Peele]

5. Lady Bird [Greta Gerwig]

6. Good Time [Ben Safdie, Joshua Safdie]

7. 120 pulsaciones por minuto [Robin Campillo]

8. Sin amor [Andrey Zvyagintsev]

9. Ex Libris: New York Public Library [Frederick Wiseman]

10. Beach Rats [Eliza Hittman]

Mafalda González [Flooxer]

@MafaldaGonzalez

1. A Ghost Story [David Lowery]

2. Déjame salir [Jordan Peele]

3. Jim y Andy [Chris Smith]

4. Toni Erdmann [Maren Ade]

5. El viajante [Asghar Farhadi]

6. Lady Macbeth [William Oldroyd]

7. Muchos hijos, un mono y un castillo [Gustavo Salmerón]

8. Train to Busan [Yeon Sang-ho]

9. The Disaster Artist [James Franco]

10. Madre! [Darren Aronofsky]

Alejandro G. Calvo [Sensacine]

@AlejandroGCalvo

1. Good Time [Ben Safdie, Josh Safdie]

2. Dunkerque [Christopher Nolan]

3. La forma del agua [Guillermo del Toro]

4. ¡Lumière! Comienza la aventura [Thierry Fremaux]

5. Western [Valeska Grisebach]

6. Verano 1993 [Carla Simón]

7. Demasiado cerca (Tesnota) [Kantemir Balagov]

8. El otro lado de la esperanza [Aki Kaurismäki]

9. Lady Bird [Greta Gerwig]

10. Star Wars: Los últimos Jedi [Rian Johnson]

Alejo G. Moreno [TVE]

@zze_Villano

1. El hipnotista [Przemyslaw Kaminsky]

2. Paterson [Jim Jarmusch]

3. Doña Clara [Kleber Mendonça Filho]

4. El infinito vuelo de los dias [Catalina Mesa]

5. La novia del desierto [Cecilia Atán, Valería Privato]

6. Loving [Jeff Nichols]

7. Frantz [François Ozon]

8. Jupiter's Moon [Kornél Mundriczó]

9. La tortuga roja [Michael Dudok de Wit]

10. Converso [David Arratibel]

Nacho Gonzalo [Lo que yo te diga]

@nachogonzalo_

1. La La Land [Damien Chazelle]

2. Manchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

3. El viajante [Asghar Farhadi]

4. El sacrificio de un ciervo sagrado [Yorgos Lanthimos]

5. La vida de Calabacín [Claude Barras]

6. Locas de alegría [Paolo Virzì]

7. La gran enfermedad del amor [Michael Showalter]

8. Los demonios [Philippe Lesage]

9. Felices sueños [Marco Bellocchio]

10. Un hombre llamado Ove [Hannes Holm]

Andrea G. Bermejo [Cinemanía]

@margotenenbaumm

1. Toni Erdmann [Maren Ade]

2. En realidad, nunca estuviste aquí [Lynne Ramsay]

3. Dunkerque [Christopher Nolan]

4. Verano 1993 [Carla Simón]

5. Loving [Jeff Nichols]

6. No sé decir adiós [Lino Escalera]

7. La La Land [Damien Chazelle]

8. Los del túnel [Pepón Montero]

9. Joan Didion: The center will not hold [Griffin Dunne]

10. Déjame salir [Jordan Peele]

Elaine Guerini [Screen] [Brasil]

1. The Square [Ruben Östlund]

2. Foxtrot [Samuel Maoz]

3. Call me by your name [Luca Guadagnino]

4. Visages, Villages [Agnès Varda, JR]

5. Tres anuncios en las afueras [Martin McDonagh]

6. Lady Bird [Greta Gerwig]

7. Dunkerque [Christopher Nolan]

8. The Florida Project [Sean Baker]

9. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

10. La forma del agua [Guillermo del Toro]

María Guerra [Cadena SER]

@MaGuerraM

1. Sin amor [Andrey Zvyagintsev]

2. La forma del agua [Guillermo del Toro]

3. Una mujer fantástica [Sebastián Lelio]

4. Lady Macbeth [William Oldroyd]

5. The Square [Ruben Östlund]

6. Verano 1993 [Carla Simón]

7. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

8. Lady Bird [Greta Gerwig]

9. La herida [John Trengove]

10. Sieranevada [Cristi Puiu]

Patrick Heidmann [Freelance] [Alemania]

@PatrickHeidmann

1. Call me by your name [Luca Guadagnino]

2. Lady Bird [Greta Gerwig]

3. Tierra de Dios [Francis Lee]

4. Déjame salir [Jordan Peele]

5. 120 pulsaciones por minuto [Robin Campillo]

6. The Florida Project [Sean Baker]

7. Coco [Lee Unkrich, Adrián Molina]

8. La forma del agua [Guillermo del Toro]

9. El hilo invisible [Paul Thomas Anderson]

10. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

Marta Jiménez [Filmland]

@RadioMarta

1. Verano 1993 [Carla Simón]

2. Una mujer fantástica [Sebastián Lelio]

3. Call me by your name [Luca Guadagnino]

4. El viajante [Asghar Farhadi]

5. A Ghost Story [David Lowery]

6. The Square [Ruben Östlund]

7. El autor [Manuel Martín Cuenca]

8. Yo no soy Madame Bovary [Xiaongang Fen]

9. I’m not yout negro [Raoul Peck]

10. Mánchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

Josip Jurčić [Gloria] [Croacia]

1. The Square [Ruben Östlund]

2. Un minuto de gloria [Kristina Grozeva, Petar Valchanov]

3. Wind River [Taylor Sheridan]

4. The Florida Project [Sean Baker]

5. Scary Mother [Ana Urushadze]

6. El otro lado de la esperanza [Aki Kaurismäki]

7. Una mujer fantástica [Sebastián Lelio]

8. Tres anuncios en las afueras [Martin McDonagh]

9. Loving Vincent [Dorota Kobiela, Hugh Welchman]

10. Call me by your name [Luca Guadagnino]

Jessica Kiang [The Playlist]

@jessicakiang

1. En realidad, nunca estuviste aquí [Lynne Ramsay]

2. La forma del agua [Guillermo del Toro]

3. Z, la ciudad perdida [James Gray]

4. Tierra de Dios [Francis Lee]

5. Columbus [Kogonada]

6. Madre! [Darren Aronofsky]

7. Western [Valeska Grisebach]

8. Centaur [Aktan Arym Kubat]

9. El sacrificio de un ciervo sagrado [Yorgos Lanthimos]

10. The Florida Project [Sean Baker]

Tommasso Koch [El País]

@TommKoch

1. Dunkerque [Christopher Nolan]

2. A Ghost Story [David Lowery]

3. Foxtrot [Samuel Maoz]

4. En realidad, nunca estuviste aquí [Lynne Ramsay]

5. Déjame salir [Jordan Peele]

6. El viajante [Asghar Farhadi]

7. Logan [James Mangold]

8. La forma del agua [Guillermo del Toro]

9. La seducción [Sofía Coppola]

10. Tres anuncios en las afueras [Martin McDonagh]

Daniel Lobato [Freelance]

@DaniLobato23

1. Madre! [Darren Aronofsky]

2. Crudo [Julia Ducournau]

3. The Disaster Artist [James Franco]

4. A Ghost Story [David Lowery]

5. Thor: Ragnarok [Taika Waititi]

6. Feliz día de tu muerte [Christopher Landon]

7. Baby Driver [Edgar Wright]

8. Manchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

9. Déjame salir [Jordan Peele]

10. El caso Sloane [John Madden]

Pablo López [Freelance]

@oyejuan

1. Call me by your name [Luca Guadagnino]

2. A Ghost Story [David Lowery]

3. La La Land [Damien Chazelle]

4. Star Wars: Los últimos Jedi [Rian Johnson]

5. Z, la ciudad perdida [James Gray]

6. The Disaster Artist [James Franco]

7. Verano 1993 [Carla Simón]

8. Okja [Bong Joon-ho]

9. Muchos hijos, un mono y un castillo [Gustavo Salmerón]

10. 120 pulsaciones por minuto [Robin Campillo]

Claudia Lorenzo [Freelance]

@Mariclo1985

1. La La Land [Damien Chazelle]

2. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

3. Moonlight [Barry Jenkins]

4. Manchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

5. Verano 1993 [Carla Simón]

6. Joan Didion: The center will not hold [Griffin Dunne]

7. La llamada [Javier Calvo, Javier Ambrossi]

8. La librería [Isabel Coixet]

9. La gran enfermedad del amor [Michael Showalter]

10. Déjame salir [Jordan Peele]

Fernando de Luis-Orueta [losExtras.es]

@Florueta

1. Call me by your name [Luca Guadagnino]

2. Lady Macbeth [William Oldroyd]

3. The Florida Project [Sean Baker]

4. La librería [Isabel Coixet]

5. The Disaster Artist [James Franco]

6. La vida y nada más [Antonio Méndez Esparza]

7. Tres anuncios en las afueras [Martin McDonagh]

8. Muchos hijos, un mono y un castillo [Gustavo Salmerón]

9. Verano 1993 [Carla Simón]

10. Star Wars: Los últimos Jedi [Rian Johnson]

Mención especial: ¡Lumière! Comienza la aventura [Thierry Fremaux]

Oli Lyttelton [The Playlist]

@OliLyttelton

1. La forma del agua [Guillermo del Toro]

2. 120 pulsaciones por minuto [Robin Campillo]

3. Z, la ciudad perdida [James Gray]

4. En realidad, nunca estuviste aquí [Lynne Ramsay]

5. The Work [Jairus McLeary, Gethin Aldous]

6. Star Wars: Los últimos Jedi [Rian Johnson]

7. Columbus [Kogonada]

8. Beach Rats [Eliza Hittman]

9. Paddington 2 [Paul King]

10. La muerte de Stalin [Armando Iannucci]

Antonio Martínez [Cadena SER]

@Murcielago60

1. Manchester frente al mar [Kenneth Lonnergan]

2. La La Land [Damien Chazelle]

3. Dunkerque [Christopher Nolan]

4. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

5. The Square [Ruben Östlund]

6. Silencio [Martin Scorsese]

7. Toni Erdmann [Maren Ade]

8. Handia [Jon Garaño, Aitor Arregi]

9. Baby Driver [Edgar Wright]

10. Perfectos desconocidos [Álex de la Iglesia]

Beatriz Martínez [Freelance]

@BeatrizMartinezG

1. Call me by your name [Luca Guadagnino]

2. The Florida Project [Sean Baker]

3. Personal Shopper [Olivier Assayas]

4. La alta sociedad [Bruno Dumont]

5. Z, la ciudad perdida [James Gray]

6. The Disaster Artist [James Franco]

7. Crudo [Julia Ducournau]

8. Lady Bird [Greta Gerwig]

9. Mujeres del siglo XX [Mike Mills]

10. Déjame salir [Jordan Peele]

Luis Martínez [El Mundo]

@Luis_M_Mundo

1. Twin Peaks: The Return [Mark Frost, David Lynch]

2. Z, la ciudad perdida [James Gray]

3. Sieranevada [Cristi Puiu]

4. Dunkerque [Christopher Nolan]

5. El sacrificio de un ciervo sagrado [Yorgos Lanthimos]

6. Madre! [Darren Aronofsky]

7. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

8. Déjame salir [Jordan Peele]

9. A Ghost Story [David Lowery]

10. Verónica [Paco Plaza]

Valeria Martínez [Freelance]

@Cine_Valeria

1. Call me by your name [Luca Guadagnino]

2. La forma del agua [Guillermo del Toro]

3. Déjame salir [Jordan Peele]

4. Tres anuncios a las afueras [Martin McDonagh]

5. Baby Driver [Edgar Wright]

6. Dunkerque [Christopher Nolan]

7. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

8. Logan [James Mangold]

9. The Florida Project [Sean Baker]

10. La gran enfermedad del amor [Michael Showalter]

Menciones especiales: Ojka, The Disaster Artist

Daniel M. Mantilla [Freelance]

@danielmmantilla

1. Call me by your name [Luca Guadagnino]

2. Yo, Tonya [Craig Gillespie]

3. The Florida Project [Sean Baker]

4. Good Time [Ben Safdie, Josh Safdie]

5. Lady Bird [Greta Gerwig]

6. 120 pulsaciones por minuto [Robin Campillo]

7. Tres anuncios en las afueras [Martin McDonagh]

8. The Disaster Artist [James Franco]

9. Star Wars: Los últimos Jedi [Rian Johnson]

10. Muchos hijos, un mono y un castillo [Gustavo Salmerón]

Antonio Martín Guirado [Agencia EFE] [EEUU]

@MartinGuirado

1. Dunkerque [Christopher Nolan]

2. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

3. Call me by your name [Luca Guadagnino]

4. Star Wars: Los últimos Jedi [Rian Johnson]

5. La guerra del planeta de los simios [Matt Reeves]

6. La forma del agua [Guillermo del Toro]

7. Los archivos del Pentágono [Steven Spielberg]

8. Lady Bird [Greta Gerwig]

9. El hilo invisible [Paul Thomas Anderson]

10. Molly's Game [Aaron Sorkin]

David Martos [elDiario.es]

@David_Martos

1. Call me by your name [Luca Guadagnino]

2. Visages, Villages [Agnès Varda, JR]

3. Dunkerque [Christopher Nolan]

4. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

5. Sin amor [Andrey Zvyagintsev]

6. Star Wars: Los últimos Jedi [Rian Johnson]

7. Tres anuncios en las afueras [Martin McDonagh]

8. La vida y nada más [Antonio Méndez Esparza]

9. El hilo invisible [Paul Thomas Anderson]

10. Coco [Lee Unkrich, Adrian Molina]

Miriam Mauti [Rai] [Italia]

@mirimauti

1. La forma del agua [Guillermo del Toro]

2. El museo de las maravillas [Todd Haynes]

3. La La Land [Damien Chazelle]

4. Call me by your name [Luca Guadagnino]

5. The Square [Ruben Östlund]

6. Sin amor [Andrey Zvyagintsev]

7. Elle [Paul Verhoeven]

8. Dunkerque [Christopher Nolan]

9. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

10. El insulto [Ziad Doueiri]

Marta Medina [El Confidencial]

@MartaMedinadelV

1. En realidad, nunca estuviste aquí [Lynne Ramsay]

2. Verano 1993 [Carla Simón]

3. Manchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

4. Toni Erdmann [Maren Ade]

5. Crudo [Julia Ducournau]

6. The Square [Ruben Östlund]

7. The Disaster Artist [James Franco]

8. Dunkerque [Christopher Nolan]

9. Logan [James Mangold]

10. Personal Shopper [Olivier Assayas]

Francesc Miró [elDiario.es]

@FrancescMiro

1. A Ghost Story [David Lowery]

2. El otro lado de la esperanza [Aki Kaurismäki]

3. Solo el fin del mundo [Xavier Dolan]

4. Verano 1993 [Carla Simón]

5. Tierra Firme [Carlos Marques-Marcet]

6. Coco [Lee Unkrich, Adrián Molina]

7. Colossal [Nacho Vigalondo]

8. En cuerpo y alma [Ildikó Enyedi]

9. Dunkerque [Christopher Nolan]

10. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

Teresa Montoro [RNE]

@HoraAmerica

1. Comanchería [David Mackenzie]

2. Dunkerque [Christopher Nolan]

3. La La Land [Damien Chazelle]

4. Silencio [Martin Scorsese]

5. Déjame salir [Jordan Peele]

6. Verano 1993 [Carla Simón]

7. Una mujer fantástica [Sebastián Lelio]

8. En realidad, nunca estuviste aquí [Lynne Ramsay]

9. La vida de Calabacín [Claude Barras]

10. Coco [Lee Unkrich, Adrián Molina]

Mariane Morisawa [Freelance] [Brasil / EEUU]

@mmorisawa

1. Call me by your name [Luca Guadagnino]

2. The rider [Chloé Zhao]

3. La forma del agua [Guillermo del Toro]

4. Foxtrot [Samuel Maoz]

5. Dunkerque [Christopher Nolan]

[Solo vota 5 títulos]

Fernando Muñoz [ABC]

@fer_mgomez

1. Tres anuncios en las afueras [Martin McDonagh]

2. Manchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

3. The Disaster Artist [James Franco]

4. Verano 1993 [Carla Simón]

5. Lady Macbeth [William Oldroyd]

6. La La Land [Damien Chazelle]

7. Train to Busan [Yeon Sang-ho]

8. Déjame salir [Jordan Peele]

9. La llamada [Javier Calvo, Javier Ambrossi]

10. Mal genio [Michel Hazanavicius]

Alejandra Musi [El Universal] [México / EEUU]

@AlejandraMusi

1. La forma del agua [Guillermo del Toro]

2. Tres anuncios en las afueras [Martin McDonagh]

3. Lady Bird [Greta Gerwig]

4. Call me by your name [Luca Guadagnino]

5. The Square [Ruben Östlund]

6. In the fade [Fatih Akin]

7. En realidad, nunca estuviste aquí [Lynne Ramsay]

8. El sacrificio de un ciervo sagrado [Yorgos Lanthimos]

9. The Meyerowitz Stories (new and selected) [Noah Baumbach]

10. The Cakemaker [Ofir Raul Graizer]

Gonzalo Núñez [La Razón]

1. La La Land [Damien Chazelle]

2. Toni Erdmann [Maren Ade]

3. Verano 1993 [Carla Simón]

4. The Square [Ruben Östlund]

5. El otro lado de la esperanza [Aki Kaurismäki]

6. En cuerpo y alma [Ildikó Enyedi]

7. The Disaster Artist [James Franco]

8. El viajante [Asghar Farhadi]

9. Coco [Lee Unkrich, Adrián Molina]

10. Madre! [Darren Aronofsky]

Javier Ocaña [El País]

@ocanajavier

1. Jackie [Pablo Larraín]

2. The Square [Ruben Östlund]

3. Dunkerque [Christopher Nolan]

4. Déjame salir [Jordan Peele]

5. Manchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

6. Z, la ciudad perdida [James Gray]

7. Loving [Jeff Nichols]

8. El viajante [Ashghar Farhadi]

9. Moonlight [Barry Jenkins]

10. Detroit [Kathryn Bigelow]

Jorge Ortiz de Landazuri [Movistar+]

@SrLandazuri

1. Muchos hijos, un mono y un castillo [Gustavo Salmerón]

2. Déjame salir [Jordan Peele]

3. Your name [Makoto Shinkai]

4. Verano 1993 [Carla Simón]

5. Crudo [Julia Ducournau]

6. Verónica [Paco Plaza]

7. Star Wars: Los últimos Jedi [Rian Johnson]

8. La La Land [Damien Chazelle]

9. Moonlight [Barry Jenkins]

10. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

Bernardo Pajares [elDiario.es]

@BernardoPajares

1. Sin amor [Andrey Zvyagintsev]

2. The Florida Project [Sean Baker]

3. El sacrificio de un ciervo sagrado [Yorgos Lanthimos]

4. Verano 1993 [Carla Simón]

5. Happy End [Michael Haneke]

6. Good Time [Ben Safdie, Josh Safdie]

7. En realidad, nunca estuviste aquí [Lynne Ramsay]

8. The Square [Ruben Östlund]

9. 120 pulsaciones por minuto [Robin Campillo]

10. Okja [Bong Joon-ho]

Custodio Pastor [Freelance]

@custodiopastor

1. Muchos hijos, un mono, un castillo [Gustavo Salmerón]

2. La llamada [Javier Calvo, Javier Ambrossi]

3. Lady Macbeth [William Oldroyd]

4. The Square [Ruben Östlund]

5. Una mujer fantástica [Sebastián Lelio]

6. Verano 1993 [Carla Simón]

7. Tierra de Dios [Francis Lee]

8. La librería [Isabel Coixet]

9. Personal Shopper [Olivier Assayas]

10. Doña Clara [Kleber Mendonça Filho]

Janina Pérez Arias [Freelance] [Venezuela / Alemania]

@JaninaPerezA

1. Call me by your name [Luca Guadagnino]

2. Tres anuncios en las afueras [Martin McDonagh]

3. Custodia compartida [Xavier Legrand]

4. The Florida Project [Sean Baker]

5. Madre! [Darren Aronofsky]

6. Mudbound [Dee Rees]

7. Sin amor [Andrey Zvyagintsev] y The Square [Ruben Östlund]

8. Logan [James Mangold]

9. The Disaster Artist [James Franco]

10. El sacrificio de un ciervo sagrado [Yorgos Lanthimos]

Menciones especiales: Verano 1993 [Carla Simón] y Coco [Lee Unkrich, Adrián Molina]

María Pérez [losExtras.es]

@desheredada

1. Call me by your name [Luca Guadagnino]

2. La La Land [Damien Chazelle]

3. Star Wars: Los últimos Jedi [Rian Johnson]

4. Manchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

5. Handia [Aitor Arregi, Jon Garaño]

6. Tres anuncios en las afueras [Martin McDonagh]

7. 120 pulsaciones por minuto [Robin Campillo]

8. Tierra firme [Carlos Marqués-Marcet]

9. Muchos hijos, un mono y un castillo [Gustavo Salmerón]

10. No sé decir adiós [Lino Escalera]

Javier P. Martín [eCartelera]

@JavierPMar

1. La llamada [Javier Calvo, Javier Ambrossi]

2. Muchos hijos, un mono y un castillo [Gustavo Salmerón]

3. Dunkerque [Christopher Nolan]

4. Verano 1993 [Carla Simón]

5. Doña Clara [Kleber Mendonça Filho]

6. Verónica [Paco Plaza]

7. A Ghost Story [David Lowery]

8. The Disaster Artist [James Franco]

9. Madre! [Darren Aronofsky]

10. Train to Busan [Yeon Sang-ho]

Samuel Pérez Moreno [losExtras.es]

@usual_suspect

1. Tierra de Dios [Francis Lee]

2. Verano 1993 [Carla Simón]

3. Una mujer fantástica [Sebastián Lelio]

4. Déjame salir [Jordan Peele]

5. Verónica [Paco Plaza]

6. Baby Driver [Edgar Wright]

7. El otro lado de la esperanza [Aki Kaurismäki]

8. It [Andy Muschietti]

9. Dunkerque [Christopher Nolan]

10. Wonder [Stephen Chbosky]

Selim Petersen [SRF] [Suiza]

@SelimPetersen

1. Tres anuncios en las afueras [Martin McDonagh]

2. La herida [John Trengove]

3. Un monstruo viene a verme [Juan Antonio Bayona]

4. The Square [Ruben Östlund]

5. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

6. La forma del agua [Guillermo del Toro]

7. En cuerpo y alma [Ildikó Enyedi]

8. Detroit [Kathryn Bigelow]

9. La batalla de los sexos [Jonathan Dayton, Valerie Faris]

10. Sin amor [Andrey Zvyagintsev]

Gonzalo del Prado [Antena 3]

@GonzalodelPrado

1. Colossal [Nacho Vigalondo]

2. Verano 1993 [Carla Simón]

3. La La Land [Damien Chazelle]

4. El autor [Manuel Martín Cuenca]

5. Comanchería [David Mackenzie]

6. Toni Erdmann [Maren Ade]

7. Logan [James Mangold]

8. En realidad, nunca estuviste aquí [Lynne Ramsay]

9. Coco [Lee Unkrich, Adrian Molina]

10. Handia [Aitor Arregi, Jon Garaño]

Esteban Ramón [RTVE]

1. En realidad, nunca estuviste aquí [Lynne Ramsay]

2. The Square [Ruben Östlund]

3. Call me by your name [Luca Guadagnino]

4. Manchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

5. Toni Erdmann [Maren Ade]

6. The Florida Project [Sean Baker]

7. Doña Clara [Kleber Mendonça Filho]

8. La vida de Calabacín [Claude Barras]

9. El viajante [Asghar Farhadi]

10. Lady Bird [Greta Gerwig]

Endika Rey [Otros Cines Europa]

@Michi_Panero

1. Call me by your name [Luca Guadagnino]

2. 120 pulsaciones por minuto [Robin Campillo]

3. El hilo invisible [Paul Thomas Anderson]

4. Zama [Lucrecia Martel]

5. Visages, Villages [Agnès Varda, JR]

6. El museo de las maravillas [Todd Haynes]

7. Múltiple [M. Night Shyamalan]

8. The Florida Project [Sean Baker]

9. Z, la ciudad perdida [James Gray]

10. Dunkerque [Christopher Nolan]

Ramón Rey [V.O.S. Revista]

@rrey

1. Those shocking shaking days [Selma Doborac]

2. Call me by your name [Luca Guadagnino]

3. Verano 1993 [Carla Simón]

4. A fábrica de nada [Pedro Pinho]

5. En la playa sola de noche [Hong Sang-soo]

6. El otro lado de la esperanza [Aki Kaurismäki]

7. La idea de un lago [Milagros Mumenthaler]

8. Scary Mother [Ana Urushadze]

9. Mujeres del siglo XX [Mike Mills]

10. Júlia ist [Elena Martín]

Astrid Riehn [DPA] [Argentina]

@AstridRiehn

1. Zama [Lucrecia Martel]

2. Una especie de familia [Diego Lerman]

3. Disobedience [Sebastián Lelio]

4. El otro hermano [Adrián Caetano]

5. Comanchería [David Mackenzie]

6. Elle [Paul Verhoeven]

7. Dunkerque [Christopher Nolan]

8. Baby Driver [Edgar Wright]

9. Paterson [Jim Jarmusch]

10. Frantz [François Ozon]

Matt Risley [MTV UK] [Reino Unido]

@spliggle

1. Call me by your name [Luca Guadagnino]

2. Tierra de Dios [Francis Lee]

3. Thor: Ragnarok [Taika Waititi]

4. Déjame salir [Jordan Peele]

5. Paddington 2 [Paul King]

6. Lady Bird [Greta Gerwig]

7. Logan [James Mangold]

8. Dunkerque [Christopher Nolan]

9. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

10. La forma del agua [Guillermo del Toro]

Javier Rodríguez [Telemadrid]

1. La La Land [Damien Chazelle]

2. Dunkerque [Christopher Nolan]

3. Moonlight [Barry Jenkins]

4. Déjame salir [Jordan Peele]

5. La gran enfermedad del amor [Michael Showalter]

6. Verano 1993 [Carla Simón]

7. Locas de alegría [Paolo Virzì]

8. Manchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

9. Toni Erdmann [Maren Ade]

10. A Ghost Story [David Lowery]

Oti. R. Marchante [ABC]

@OtiRMarchante

1. ¡Lumière! Comienza la aventura [Thierry Fremaux]

2. La La Land [Damien Chazelle]

3. Dunkerque [Christopher Nolan]

4. La tortuga roja [Michael Dudok de Wit]

5. Déjame salir [Jordan Peele]

6. The Disaster Artist [James Franco]

7. Coco [Lee Unkrich, Adrián Molina]

8. Your name [Makoto Shinkai]

9. El viajante [Ashgar Farhadi]

10. Silencio [Martin Scorsese]

Tatiana Rosenstein [Freelance] [Rusia]

1. The Party [Sally Potter]

2. Foxtrot [Samuel Maoz]

3. How to talk to girls at parties [John Cameron Mitchell]

4. El amante doble [François Ozon]

5. El otro lado de la esperanza [Aki Kaurismäki]

6. El sacrificio de un ciervo sagrado [Yorgos Lanthimos]

7. La forma del agua [Guillermo del Toro]

8. Tres anuncios en las afueras [Martin McDonagh]

9. Suburbicon [George Clooney]

10. Sin amor [Andrey Zvyagintsev]

Nando Salvá [El Periódico]

1. Sieranevada [Cristi Puiu]

2. Toni Erdmann [Maren Ade]

3. Dunkerque [Christopher Nolan]

4. Silencio [Martin Scorsese]

5. Manchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

6. A Ghost Story [David Lowery]

7. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

8. Baby Driver [Edgar Wright]

9. Crudo [Julia Ducournau]

10. Z, la ciudad perdida [James Gray]

Elena Sánchez [TVE]

@elenassanchez_

1. Call me by your name [Luca Guadagnino]

2. Manchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

3. En cuerpo y alma [Ildikó Enyedi]

4. ¡Lumière! Comienza la aventura [Thierry Fremaux]

5. No sé decir adiós [Lino Escalera]

6. Moonlight [Barry Jenkins]

7. Una mujer fantástica [Sebastián Lelio]

8. Pororoca [Constantin Popescu]

9. Custodia compartida [Xavier Legrand]

10. Jackie [Pablo Larraín]

Gerardo Sánchez [TVE]

@Gerardo_DDC

1. ¡Lumière! Comienza la aventura [Thierry Fremaux]

2. La La Land [Damien Chazelle]

3. En cuerpo y alma [Ildikó Enyedi]

4. I am not your negro [Raoul Peck]

5. La tortuga roja [Michael Dudok de Wit]

6. El viajante [Asghar Farhadi]

7. La comunidad de los corazones rotos [Samuel Benchetrit]

8. Locas de alegria [Paolo Virzì]

9. Destinos [Stephan Komandarev]

10. Toni Erdmann [Maren Ade]

Sergi Sánchez [La Razón]

@sergisssss45

1. A Ghost Story [David Lowery]

2. Sieranevada [Cristi Puiu]

3. En la playa sola de noche [Hong Sang-soo]

4. Verano 1993 [Carla Simón]

5. Caniba [Lucien Castaing-Taylor, Verena Paravel]

6. A fábrica de nada [Pedro Pinho]

7. El sacrificio de un ciervo sagrado [Yorgos Lanthimos]

8. Moonlight [Barry Jenkins]

9. Manchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

10. Júlia ist [Elena Martín]

Ana Sánchez de la Nieta [Telva, FilaSiete]

@AnaSanchezNieta

1. La La Land [Damien Chazelle]

2. Manchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

3. Coco [Lee Unkrich, Adrian Molina]

4. Verano 1993 [Carla Simón]

5. Jackie [Pablo Larraín]

6. El otro lado de la esperanza [Aki Kurismäki]

7. Fences [Denzel Washington]

8. La gran enfermedad del amor [Michael Showalter]

9. Colossal [Nacho Vigalondo]

10. Wonder Woman [Patty Jenkins]

Juan Sanguino [Freelance]

@juanlsanguino

1. La La Land [Damien Chazelle]

2. 120 pulsaciones por minuto [Robin Campillo]

3. Dunkerque [Christopher Nolan]

4. Jackie [Pablo Larraín]

5. Déjame salir [Jordan Peele]

6. Madre! [Darren Aronofsky]

7. La llamada [Javier Calvo, Javier Ambrossi]

8. Múltiple [M. Night Shyamalan]

9. Logan [James Mangold]

10. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

Raquel Santos [Movistar+]

@ReichelSantos

1. Verano 1993 [Carla Simón]

2. Muchos hijos, un mono y un castillo [Gustavo Salmerón]

3. The Disaster Artist [James Franco]

4. Déjame salir [Jordan Peele]

5. La forma del agua [Guillermo del Toro]

6. Júlia Ist [Elena Martín]

7. Manchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

8. El viajante [Asghar Farhadi]

9. Swiss Army Man [Dan Kwan, Daniel Scheinert]

10. Wonder Woman [Patty Jenkins]

Laura Seoane [OcioxOcio]

@lseoane

1. The Florida Project [Sean Baker]

2. The Disaster Artist [James Franco]

3. La forma del agua [Guillermo del Toro]

4. Toni Erdmann [Maren Ade]

5. Verano 1993 [Carla Simón]

6. La La Land [Damien Chazelle]

7. Madre! [Darren Aronofsky]

8. La vida y nada más [Antonio Méndez Esparza]

9. Lady Macbeth [William Oldroyd]

10. Manchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

Ángel Suanzes [TVG]

@AngelSuanzes

1. Collosal [Nacho Vigalondo]

2. Lady Macbeth [William Oldroyd]

3. Verano 1993 [Carla Simón]

4. Manchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

5. Tierra firme [Carlos Marqués-Marcet]

6. Your name [Makoto Shinkai]

7. Mimosas [Oliver Laxe]

8. La tortuga roja [Michael Dudok de Wit]

9. El futuro perfecto [Nele Wohlatz]

10. La chana [Lucija Stojevic]

Javier Suárez [Adictos al espectáculo]

@adicespectaculo

1. La La Land [Damien Chazelle]

2. Coco [Lee Unkrich, Adrian Molina]

3. Dunkerque [Christopher Nolan]

4. Perfectos desconocidos [Álex de la Iglesia]

5. El autor [Manuel Martín Cuenca]

6. It [Andy Muschietti]

7. El bar [Álex de la Iglesia]

8. Medidas extremas [Baltasar Kormákur]

9. La llamada [Javier Calvo, Javier Ambrossi]

10. Kong: La Isla Calavera [Jordan Vogt-Roberts]

Cristina Teva [Movistar+]

1 The Square [Ruben Östlund]

2 El sacrificio de un ciervo sagrado [Yorgos Lanthimos]

3. Call me by your name [Luca Guadagnino]

4. Una mujer fantástica [Sebastián Lelio]

5. El otro lado de la esperanza [Aki Kaurismäki]

6. It [Andy Muschietti]

7. Muchos hijos, un mono y un castillo [Gustavo Salmerón]

8. La profesora [Jan Hrebejk]

9. El sueño de Gabrielle [Nicole Garcia]

10. Déjame salir [Jordan Peele]

Anne Thompson [Indiewire] [EEUU]

@akstanwyck

1. La forma del agua [Guillermo del Toro]

2. Visages, Villages [Agnès Varda, JR]

3. Lady Bird [Greta Gerwig]

4. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

5. El instante más oscuro [Joe Wright]

6. Sin amor [Andrey Zvyagintsev]

7. Dunkerque [Christopher Nolan]

8. The Florida Project [Sean Baker]

9. Se lo llevaron: Recuerdos de una niña de Camboya [Angelina Jolie]

10. La gran enfermedad del amor [Michael Showalter]

Lieven Trio [Freelance] [Bélgica]

@l_trio

1. Manchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

2. Moonlight [Barry Jenkins]

3. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

4. Dunkerque [Christopher Nolan]

5. La La Land [Damien Chazelle]

6. Jackie [Pablo Larraín]

7. The Square [Ruben Östlund]

8. Déjame salir [Jordan Peele]

9. Sin amor [Andrey Zvyagintsev]

10. Una mujer fantástica [Sebastián Lelio]

Magdalena Tsanis [Agencia EFE]

@magdalini

1. The Square [Ruben Östlund]

2. Call me by your name [Luca Guadagnino]

3. Verano 1993 [Carla Simón]

4. Déjame salir [Jordan Peele]

5. Toni Erdmann [Maren Ade]

6. La seducción [Sofía Coppola]

7. Bajo el sol [Dalibor Matanic]

8. Elle [Paul Verhoeven]

9. Uncle Howard [Aaron Brookner]

10. Los demás días [Carlos Agulló]

Toni Ulled [Fotogramas]

@tulledn

1. Verano 1993 [Carla Simón]

2. A Ghost Story [David Lowery]

3. En la playa sola de noche [Hong Sang-soo]

4. Una mujer fantástica [Sebastián Lelio]

5. La vida de Calabacín [Claude Barras]

6. Lady Macbeth [William Oldroyd]

7. Z, la ciudad perdida [James Gray]

8. Personal Shopper [Olivier Assayas]

9. Júlia ist [Elena Martín]

10. Certain women [Kelly Reichardt]

Mención especial: Selfie [Víctor García León]

Pedro Vallín [La Vanguardia]

@Pvallin

1. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

2. Star Wars: Los últimos Jedi [Rian Johnson]

3. Your name [Makoto Shinkai]

4. Comanchería [David Mackenzie]

5. Múltiple [M. Night Shyamalan]

6. Spider-Man: Homecoming [Jon Watts]

7. Kong: La Isla Calavera [Jordan Vogt-Roberts]

8. I am not your negro [Raoul Peck]

9. Verónica [Paco Plaza]

10. Dunkerque [Christopher Nolan]

Ward Verrijcken [VRT] [Bélgica]

@filmWard

1. Call me by your name [Luca Guadagnino]

2. Dunkerque [Christopher Nolan]

3. Home [Fien Troch]

4. Blade Runner 2049 [Denis Villeneuve]

5. La forma del agua [Guillermo del Toro]

6. Sin amor [Andrey Zvyagintsev]

7. El sacrificio de un ciervo sagrado [Yorgos Lanthimos]

8. 120 pulsaciones por minuto [Robin Campillo]

9. Paddington 2 [Paul King]

10. Atómica [David Leitch]

José Ignacio Wert Moreno [Non Stop People]

@JoseIgnacioWert

1. La La Land [Damien Chazelle]

2. Jackie [Pablo Larraín]

3. The Meyerowitz Stories (new and selected) [Noah Baumbach]

4. Star Wars: Los últimos Jedi [Rian Johnson]

[Solo vota cuatro títulos]

Anna Wollner [Fritz Radio Deutschland]

@FilmAnna

1. Call me by your name [Luca Guadagnino]

2. Tres anuncios en las afueras [Martin McDonagh]

3. Dunkerque [Christopher Nolan]

4. Wonder Woman [Patty Jenkins]

5. Baby Driver [Edgar Wright]

6. Lady Bird [Greta Gerwig]

7. La La Land [Damien Chazelle]

8. Moonlight [Barry Jenkins]

9. Mudbound [Dee Rees]

10. Manchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

Manu Yáñez [Otros Cines Europa]

@ManuYanezM

1. Zama [Lucrecia Martel]

2. Twin Peaks: The Return [Mark Frost, David Lynch]

3. Western [Valeska Grisebach]

4. Z, la ciudad perdida [James Gray]

5. The Deserted [Tsai Ming-liang] [instalación de realidad virtual]

6. Nocturama [Bertrand Bonello]

7. Un sol interior [Claire Denis]

8. Visages, Villages [Agnès Varda, JR]

9. Good Time [Ben Safdie, Josh Safdie]

10. Aliens [Luis López Carrasco] [cortometraje]

Kristina Zorita [ETB]

@KristinaZA

1. Verano 1993 [Carla Simón]

2. Sin amor [Andrey Zvyagintsev]

3. En realidad, nunca estuviste aquí [Lynne Ramsay]

4. Call me by your name [Luca Guadagnino]

5. Distant Constellation [Shevaun Mizrahi]

6. Lean on Pete [Andrew Haigh]

7. Un sol interior [Claire Denis]

8. Handia [Aitor Arregi, Jon Garaño]

9. En cuerpo y alma [Ildikó Enyedi]

10. Dunkerque [Christopher Nolan]

Javier Zurro [El Español]

@Zurro_85

1. La La Land [Damien Chazelle]

2. Verano 1993 [Carla Simón]

3. Manchester frente al mar [Kenneth Lonergan]

4. Foxtrot [Samuel Maoz]

5. Silencio [Martin Scorsese]

6. Dunkerque [Christopher Nolan]

7. Una vida a lo grande [Alexander Payne]

8. Handia [Aitor Arregi, Jon Garaño]

9. Okja [Bong Joon-ho]

10. No sé decir adiós [Lino Escalera]