PP y Ciudadanos entierran la ILP del derecho a la vivienda en la Asamblea de Madrid

PP y Ciudadanos han enterrado este miércoles la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para crear una "ley urgente del derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid". El texto, registrado tras recabar más de 77.000 firmas de la sociedad civil, tenía que pasar por la cámara para su toma en consideración, el paso necesario para comenzar a tramitarse como ley. Pero la postura de ambos grupos lo ha impedido con un resultado final de 57 votos a favor, correspondientes de PSOE y Podemos, y 65 en contra.

Representantes de los grupos promotores – la C oordinadora de Vivienda de Madrid, la Asociación Libre de Abogadas y la Federación de Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid– que estaban en la tribuna de invitados durante el debate han comenzado a protestar tras producirse la votación y una vez conocida la postura de PP y Ciudadanos, que no se ha confirmado hasta hoy. "Sí se puede, pero no quieren", han gritado desde arriba.

La presidenta de la cámara, Paloma Adrados, ha llamado a los "servicios de la cámara a desalojar a las personas que alteran el orden" y tras unos segundos, durante los cuales seguían escuchándose consignas, ha decidido suspender el pleno durante unos minutos.

Podemos y PSOE sí han apoyado con su voto la proposición, aunque los segundos han matizado que habría que revisar en la fase de enmiendas "algunas cuestiones que no consideramos que tienen capacidad de ser tramitadas desde el ámbito autonómico". El portavoz socialista, además, ha pedido expresamente a Ciudadanos que no votaran en contra. "Aún confío en ustedes, señores de Ciudadanos, dénme una oportunidad para seguir haciéndolo", ha dicho Vicente Viondi, que ha confirmado en su turno de palabra que el PSOE, de ser rechazada la ILP como ha sucedido, presentará una proposición de ley del uso y la función social de la vivienda.

Desde Podemos, el diputado Marco Candela ha defendido la necesidad de esta ley para reconocer "la vivienda como el sostén natural de un derecho fundamental y no como un bien con el que se puede especular" y ha criticado al PP su inacción en materia de vivienda. La portavoz del grupo parlamentario, por su parte, ha denunciado a través de Twitter "la hipocresía" de Cifuentes, que "presume de apoyar la ILP de Vivienda pero vota en contra".

Hipocresía nivel @ccifuentes. Presume de apoyar la ILP de Vivienda pero vota en contra de #UnaLeyComoUnaCasaYa pic.twitter.com/SSPOVcfgSp — Podemos Com. Madrid (@PodemosCMadrid) 8 de noviembre de 2017

PP y Ciudadanos han basado su postura en contra en un informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia que indica que seis artículos de los 63 en total o son "inconstitucionales" o "vulneran" la competencia estatal en materia de vivienda.

"Ante esta situación y por responsabilidad, Ciudadanos propone que no malgastemos el tiempo en un modelo que los tribunales no nos van a dejar implantar", ha dicho el diputado Juan Ramón Rubio, cuya oferta ha sido invitar a los promotores a que "desarrollen una propuesta nueva dentro de la Constitución" y crear una mesa técnica para tal fin.

Los 'populares' han quitado importancia a las 77.000 firmas recabadas para presentar la ILP –"es un 1% de la población que vive en nuestra comunidad"–. Su portavoz, José Manuel Berzal Andrade ha afirmado que para "el Gobierno del PP la vivienda es una prioridad" y ha dedicado una buena parte de su intervención a cargar contra Podemos por "utilizar esta ley como si fuera un panfleto de lo que hacen habitualmente para mentir".

"Han tirado por tierra nuestro trabajo"

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Alejandra Jacinto, ha reprochado a los diputados autonómicos que en 38 años de democracia "no han sido capaces hacer una ley que garantice el derecho a la vivienda" y lo hayan tenido que hacer ellos, "la sociedad civil, los vecinos y las personas normales".

"No han hecho lo deberes y se lo hemos puesto en bandeja y han tenido la poca vergüenza de tirar por tierra nuestro trabajo como si les diera igual, con argumentos totalmente sucios, diciendo que regular el derecho constitucional a una vivienda digna es inconstitucional. La gente eso no lo entiende. Lo que entiende es que vamos a seguir con los desahucios, con los cortes de los suministros, con la viviendas vacías, y todo por culpa de los representantes políticos que tenemos", ha esgrimido.

Para la portavoz, la sensación es de "absoluta indignación y enfado", pero ha advertido de que "esto no va a quedar así". "Vamos a seguir ejerciendo de garantes del derecho a la vivienda porque está claro que en la clase política de este país no podemos confiar. Hemos optado por la vía de la ILP pensando en ponérselo fácil a ellos, elaborando una propuesta de una forma integral e inclusiva, con un texto compartido por todos pero ni siquiera ha servido. Ellos están al lado de las entidades financieras, de los fondos buitre, de sus amigos. Nosotros vamos a seguir en las puertas de los desahucios, de cada casa, de cada vivienda, garantizándola, porque es lo que nos tocan", ha indicado.