Rita Maestre considera "buena idea" el tándem Carmena-Errejón pero matiza que "habrá un proceso de selección"

A la portavoz del Gobierno de Ahora Madrid, Rita Maestre, le parece "una buena idea" una candidatura de Manuela Carmena a la alcaldía de Madrid en 2019 junto con una de Íñigo Errejón a la presidencia de la Comunidad de Madrid. El propio Errejón manifestaba este miércoles que "iría a cualquier parte" con la alcaldesa de Madrid.

Respecto a si como ella, y Marta Higueras que aseguró que la puerta a que la alcaldesa repita esta "entreabierta" y que no descarta "convencerla", todo el equipo de Gobierno apoya una candidatura de Carmena a los comicios de 2019, la portavoz ha dicho "desconocerlo" porque "no ha hecho una lista", y ha añadido que en cualquier caso "habrá un proceso de selección" con todos los candidatos que quieran presentarse a liderar la candidatura de Ahora Madrid.

Maestre ha destacado que, aunque "queda mucho camino por delante" hasta las elecciones municipales, numerosos cargos públicos pero también las personas anónimas están animando a la alcaldesa para que se vuelva a presentar.

Manuela Carmena no zanjaba el tema y respondía a las palabras de su número dos en el Gobierno con un "ni que sí ni que no". Maestre ha asegurado que a la regidora no le han molestado las palabras de Higueras o la de otros dirigentes como las del secretario general de Podemos en Madrid, Ramón Espinar, que dijo que en la formación solo existía "un plan M".

Pese a que Carmena no quiere pronunciarse todavía sobre si repetirá en los comicios, numerosos dirigentes de Ahora Madrid no se cortan ni en público ni el privado de comentar una posibilidad que cada día ven más plausible. Para los declarados "carmenistas" es la única opción para repetir y acabar todo lo empezado por el Gobierno. Para los detractores de la alcaldesa, es también la mejor opción.