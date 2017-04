El centro de Madrid se moviliza contra la gentrificación

Las 18 (irónicas) reivindicaciones

1. La reserva de un mínimo del 25% de viviendas para destinarlas al uso turístico.

2. Que los nativos no se nos muevan cuando les estamos haciendo fotos.

3. Pavimentos rugosos o empedrados para proyectar mejor el sonido de las maletas con ruedines.

4. Cierre inmediato de las tiendas que venden productos no envasados e impulso del take way.

5. After hours exclusivos en las terrazas, azoteas y corralas (reservado el derecho de admisión).

6. Ocupación óptima de las aceras (entre un 85 y un 90%) por terracitas de bar y prioridad de paso para grupos con cámara y/o guía.

7. Que los castizos nos hagan francachelas.

8. Prioridad para artistas callejeros que cantan: 1) rumba, 2) Manu Chao, 3) Asturias patria querida.

9. Bolardos con forma de pez con la boca abierta para mear a gustito y mamparitas en los coches, a modo de caseta para mantener la dignidad y el decoro.

10. Reconversión en micromuseos de arte contemporáneo de los bajos comerciales.

11. Reducir un poquito la pendiente de las calles Olivar, Ave María, Lavapiés, Mesón de Paredes y Embajadores.

12. Poder pernoctar en cualquier casa si no quedan plazas en Airbnb. Opcional el derecho de pernada.

13. Un hotel o hostel en cada manzana, a ser posible comunicados entre sí con un pasillo higiénico con vending.

14. Cierre de bares con camareros feos que lleven uniforme, camisas blancas o chalequillo.

15. Que se eliminen los antiestéticos Mercados con productos frescos y se sustituyan por barecitos guays para tomarse el vermut. Pero muy fotogénico. Ups… esto ya está.

16. Un McDonalds, Starbucks o Pizza Hut cada cuatro manzanas, para comer en Lavapiés lo mismo que en el resto del mundo.

17. Supermercados 24 horas abiertos. Ups… esto ya está.

18. Carril turista en el barrio con prioridad para trolleys. Segregado del trafico vecinal.