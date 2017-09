José Ballesta asumirá la responsabilidad si el soterramiento no ha comenzado en 2018

Ballesta, que ha comparecido junto al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha dejado claro que si esto no fuera así será el primero en denunciarlo. "Sería yo y adoptaría las decisiones institucionales y personales que se derivaran de estas consecuencias", ha ratificado. Y es que, ha lamentado, Murcia "es quizá el único lugar de España en el que no hay ni un solo kilómetro de línea férrea desdoblada y electrificada", aunque ha manifestado que es una situación que se resolverá "de manera inmediata".

Igualmente, ha dicho entender la postura de los vecinos en cuanto a la "incredulidad de los plazos y la desconfianza de los compromisos adquiridos en el pasado", pero considera que ha llegado el momento de las posiciones "firmes" y hoy el ministro "así lo ha manifestado en todos los ámbitos en los que ha tenido oportunidad de hacerlo".

"Si hay un elemento que en este momento levanta dudas e incertidumbres entre los vecinos de Murcia es el soterramiento, vivo en Murcia, recorro sus calles todos los días, mis hijos están en Murcia, pero tengo total confianza en el ministro", ha dicho Ballesta. El primer edil capitalino ha aprovechado para recordar que "en mucho tiempo no ha habido un ministro de Fomento que visitara tantas veces la ciudad y la Región y ha cumplido siempre sus comprpomisos y cuando se ha comprometido lo ha hecho realidad".

Otro de los elementos que, a juicio de Ballesta, preocupa a los murcianos es el de la permeabilidad de distintos barrios y pedanías, que se resolverá, ha desvelado, "cuando se soterren las vías". Igualmente, ha celebrado la apertura del Puente Tiñosa, que ha entrado hoy en funcionamiento. A continuación, Ballesta ha enumerado los hechos y acuerdos alcanzados desde el inicio de la presente legislatura en el Ayuntamiento de Murcia.

"En el mes de julio de 2015, tras la toma de posesión, se celebró una reunión con la sociedad Murcia Alta Velocidad en la que se abordó el compromiso de la puesta en funcionamiento de ese protocolo de 2006 de construcción del soterramiento. Se aprobaron fases, plazos y presupuesto", ha explicado.

Posteriormente, ha continuado, "en noviembre y diciembre de 2015 se alcanzaron unos acuerdos de la Corporación municipal en su Pleno y también de la Asamblea Regional, en los cuales se propone la ampliación de esa fase inicial de soterramiento que estaba restringido a Santiago el Mayor (aproximadamente unos 500 metros) hasta el inicio de la Senda de los Garres, pasando a 1.100 metros; y en enero de 2016 se reúne la sociedad Murcia Alta Velocidad y aprueba ese nuevo compromiso que habíamos adquirido".

Con posterioridad, en septiembre de 2016 y julio de 2017 "han salido a información pública todos los bienes y derechos afectados por la prolongación del soterramiento y se están concluyendo todos los trámites previos para que sea una realidad".

PSOE espera "compromiso firme"

La portavoz, Susana Hernández, que ha mantenido un encuentro con Íñigo de la Serna, ha declarado que “son muchos años de promesas incumplidas, de confusión y de bandazos con un proyecto que a día de hoy nadie conoce”

La concejala ha afirmado que en el caso de que el AVE se inaugure y las máquinas no hayan abierto el primer tramo del túnel para el soterramiento “la primera que se pondrá en mitad de las vías seré yo”

El Grupo Municipal Socialista ha advertido hoy que para el PSOE el soterramiento de las vías es “necesario, prioritario e irrenunciable, tanto es así, que el agujero para el mismo tiene que estar iniciado antes de la primera entrada del AVE a Murcia”, según ha aclarado la portavoz, Susana Hernández, al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante un encuentro mantenido en el Ayuntamiento”.

La portavoz socialista se ha mostrado así de contundente porque “son ya demasiados años de promesas incumplidas, de confundir a los ciudadanos, de dar bandazos con el proyecto de soterramiento que a día de hoy dudo mucho que alguien lo tenga claro, menos aún los afectados, que son todos esos vecinos que llevan años reclamando unas vías soterradas”.

Por todo ello, la concejala, que ayer pidió una entrevista con el ministro, a través del alcalde, José Ballesta, ha querido trasladar “la inquietud de la sociedad murciana, que no se está movilizando por capricho, sino por unas reivindicaciones justas que permitirían subsanar las cicatrices de nuestro municipio por el paso de los trenes, que dividen y aíslan a nuestros vecinos”.

Al respecto, añade que “estaremos siempre, como hasta ahora, al lado de los ciudadanos en esta reivindicación”, y justifica la presión ejercida por los mismos ante “la falta de credibilidad del Gobierno nacional, que no ha explicado con claridad el proyecto definitivo, los plazos de ejecución ni los costes, ni siquiera si hay partidas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para las obras de soterramiento. Nuestros vecinos están hartos de palabras y solo confiarán ya en los hechos”.

En este sentido, ha declarado que suponía “una provocación” que el ministro viniera a inaugurar el Puente del Camino de Tiñosa, ya que “no está terminado, faltan accesos y, además, nos cuentan los vecinos que en algunos tramos no hay anchura suficiente para que pase el autobús, lo que nos parece una calamidad y un botón de muestra de todo lo que rodea a las obras del AVE desde hace décadas”. “No me extraña nada que los vecinos ya no se crean ni las comas entre palabras del Gobierno nacional, regional o local”, apostilló.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista ha recordado que el convenio firmado en 2006 entre el Gobierno central, gobernando entonces por José Luis Rodríguez Zapatero, la Comunidad Autónoma, y el Ayuntamiento de Murcia, “en el que quedaban claros los compromisos económicos y presupuestarios de cada una de las administraciones para soterrar las vías, ha sido y es la postura que ha mantenido el PSOE en esta última década”.

Hernández se ha reunido con el ministro tras acompañar, junto a los concejales Juan Vicente Larrosa y Maite Espinosa, a los vecinos concentrados en el Camino de Tiñosa, que esperaron horas a la llegada de De la Serna para la inauguración del Puente.