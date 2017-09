Cantabria rendirá homenaje "al mundo de David Bowie" en septiembre

La Dirección General de Cultura del Gobierno de Cantabria, en colaboración con la empresa Delfuego Booking, ha organizado varias actividades para rendir homenaje a la figura y "al mundo de David Bowie", a través de una exposición, conciertos, películas y un espectáculo de magia.

La muestra se compone de una selección de los 800 artículos que el coleccionista Carlos Luxor tiene sobre el "camaleónico" y "versátil" cantante y artista, "icono de la cultura pop" del último siglo, y que influyó en la música, el arte y la cultura.

'Bowie: 1947-2016' exhibe vinilos, películas, libros, revistas, vestuario e incluso máscaras del protagonista, que podrán verse en la Biblioteca Central de Cantabria hasta el próximo mes de octubre.

Esta cita se acompañará de la proyección de la película 'Ziggy Stardust and the Spiders from Mars' el 14 de septiembre en la Filmoteca, y varios conciertos el fin de semana en Escenario Santander, que arrancarán el viernes 15 con 'Absolut Bowie'.

El sábado, día 16, grupos cántabros rendirán el tributo 'Somos Bowie' interpretando una veintena de canciones, y el domingo 17 tendrá lugar el espectáculo de magia de Raúl Alegría 'El hombre que llegó de las estrellas'.

Los actos en homenaje al cantante, que falleció en enero del año pasado, han sido presentados este lunes por la directora general de Cultura, Marina Bolado, y el gerente de la empresa Delfuego Booking, Javier Palacios, en la sala de la Biblioteca Central donde se exhibe la muestra.

Según Palacios, el tributo viene a saldar "una deuda" de Cantabria con la figura y el mundo de David Bowie, y ha resaltado que en la muestra pueden verse "muchísimas curiosidades" relacionadas con el artista, que tenía un "punto friki".

Entre las mismas, cedidas por el coleccionista, ha destacado vestuario, algunas de las 300 máscaras de la cara de Bowie, discos de vinilo, películas, artículos de merchandising y pósters, como los de las muestras sobre el artista organizadas previamente en Gijón y León.

En cuanto a la música, el responsable de Delfuego Booking ha destacado que 'Absolut Bowie' es un espectáculo "de lo más prestigioso a nivel mundial", y el mismo se complementará con "un punto local", con la actuación de grupos regionales que mostrarán su "respeto" al artista internacional.

A ambas actuaciones es sumará la cita de magia para el público familiar a cargo de Raúl Alegría, que ofrecerá un espectáculo "especial y exclusivo" en torno a David Bowie.