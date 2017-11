Alonso dice que "o hay reforma fiscal con el PP o no hay acuerdo" y por lo tanto "no hay presupuestos" vascos para 2018

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha instado al Gobierno Vasco a "no llevarse a engaño" ya que "o se acuerdan los presupuestos de 2018 con el PP o no hay presupuestos". "No nos llevemos a engaño, o hay reforma fiscal con el PP o no hay acuerdo con el PP", ha añadido.

Alonso ha tomado parte este sábado en Bilbao en la convención regional de cargos públicos municipales y forales en la que también ha intervenido el vicesecretario nacional de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, entre otros.

En su intervención, Alonso ha advertido asimismo al lehendakari, Iñigo Urkullu, que el PP vasco no está negociando a cambio de ninguna otra cosa en otro sitio. "No negociamos los presupuestos vascos a cambio de otra cosa en otro sitio. Los presupuestos vascos no se aprueban en Barcelona ni en Madrid sino en Vitoria", ha afirmado.

Alonso ha manifestado además que cuando su formación reclama una reforma fiscal no se refiere solo al impuesto de Sociedades, por lo que no están dispuestos a "negociar solo una parte".

Además, ha invitado al lehendakari, Iñigo Urkullu, no solo a "saltar a la cancha", sino a "sudar la camiseta" e implicarse "de verdad" en la reforma fiscal.

(Habrá ampliación)