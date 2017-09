Decenas de personas realizan una cadena humana contra incineradora de Zubieta en la playa de La Concha de San Sebastián

En la movilización, los participante, entre los que se encontraban representantes de Ezker Anitza-IU, EH Bildu y Podemos, han portado globos con un dibujo de una incineradora tachada así como carteles contra esta infraestructura y con letras que formaban la frase 'incineradora no' en euskara.

La movilización, convocada por el movimiento antiincineración de Gipuzkoa, ha tenido lugar a las 11.30 horas mientras se disputaba en la bahía de La Concha la regata femenina de la Bandera de la Concha.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de la Coordinadora antiincineración de Gipuzkoa, María Luisa Sánchez, ha recordado que los opositores a la incineradora de Zubieta llevan "ya 13 años realizando esta cadena humana" contra la construcción de esta infraestructura, algo a lo que las instituciones han hecho "oídos sordos".

"Han empezado las obras pero no dejamos de reivindicar que la incineradora no se haga y seguiremos", ha afirmado, para añadir que "si quieren construirla que la construyan, pero seguro que no se pone en marcha".

Sánchez ha denunciado, por un lado, que la incineración de residuos "es muy cara" y va a "hipotecar" a los guipuzcoanos "hasta el año 2051" y, por otro, que "contamina el ambiente y es malísima para la salud, como lo demuestran estudios".

Frente a ello ha abogado por incrementar las tasas de reciclaje, porque "si los pueblos reciclan como ya hay algunos que lo hacen, con porcentajes de reciclaje del 80%, no como San Sebastián o Irun, con porcentajes muy por debajo, se podría reciclar todo salvo una parte muy pequeña que podría ir a un vertedero".