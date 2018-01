Nuevo 'chef' en la Ertzaintza: 94.310 menús al año con ingredientes de "primera categoría"

"Antes se comía mejor"

“No es un sitio donde come bien, pero tampoco se come mal”, opina un ertzaina sobre el servicio de restauración en los centros policiales. Otro veterano destinado en Iurreta reconoce que "hay variedad". "Pero, ¿la calidad? Antes se comía mejor, no te voy a engañar. El nivel ha ido bajando en los últimos años, como en todo. Antes había para desayunar donuts y ahora se han ido quitando, por ejemplo", explica. Por otro lado, en la plantilla perciben que "entre la comida de Berrozi y Iurreta siempre ha habido diferencia, siempre ha habido mayor calidad en Berrozi". La academia de Arkaute también cuenta con comedor, si bien se gestiona de manera independiente al ser un organismo autónomo. Los agentes de seguridad del Parlamento, a diferencia del personal de Ajuria Enea, no disponen de derecho a comida al trabajar a turnos.