Urkullu insiste en un referéndum con "garantías" y "pactado con el Estado" ante el "riesgo de fractura social"

El lehendakari apela en el Alderdi Eguna a los modelos de Quebec y Escocia mientras el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, se centra en la "barbaridad democrática" que el Estado está cometiendo en Cataluña

El PNV defiende sus acuerdos con el PP -"No nos avergonzamos"- aunque reitera que no puede romper una relación con el Gobierno de Rajoy que ahora mismo "no existe"