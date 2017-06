Los presos de ETA aceptan mayoritariamente la legalidad penitenciaria

El colectivo de presos de ETA (EPPK) ha aprobado por amplia mayoría -un 73% a favor (221 votos) frente a un 14% en contra (42 votos) el documento en el que aceptan la legalidad penitenciaria y se permite así a los reclusos entrar en la rueda de los beneficios penitenciarios de manera individual. El documento fijaba como "límites" de la aceptación de esa legalidad la "delación" y el "arrepentimiento" sobre el pasado criminal de los etarras.

La información ha sido adelantada esta tarde por los diarios Gara (naiz.info) y Berria en sus ediciones digitales, basada en un documento que harán público completo este sábado.

Así, "será cada preso quien decida aprovechar o no las posibilidades que ofrezca la línea jurídica, será cada preso quien decida utilizar o no las diferentes solicitudes o cauces legales (redenciones, destinos, cambios de grado, permisos, acercamiento a Euskal Herria, libertad condicional, etc.), y, dado que la línea ha sido aprobada de manera colectiva, contará en todo momento con el apoyo y la ayuda del colectivo [EPPK]", según establece el documento aprobado.

Se ha implicado en las aportaciones y/o votación el 87,2% y no lo ha hecho solo el 12,8%, es decir, 40 presos, precisan en su información.

El debate se inició a finales del pasado año cuando, a través de un documento difundido por los diarios Gara y Berria, el colectivo de presos etarras nucleado en torno al EPPK trataba de retomar ahora la unión del colectivo de presos abogando por los beneficios individuales -algo a lo que tradicionalmente se negaba la propia ETA-, culpando a España y Francia de impedir lo que llaman "la resolución del conflicto".