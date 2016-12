El PSN acusa al alcalde de Tudela de tener una "actitud sumisa" al Gobierno de Navarra

En un comunicado, los socialistas han trasladado su "preocupación por la actitud" del alcalde de Tudela "con respecto a la utilización del ayuntamiento de la ciudad para el apoyo a las necesidades del Gobierno de Navarra y de su partido, que muchas veces no coinciden con las de nuestra ciudad".

Piden a Larrarte "su ocupación" con el acuerdo de gobierno en la localidad ribera y aseguran que "la información previa y la transparencia en la gestión" en cuanto a contactos con el Gobierno de Navarra "ha brillado por su ausencia, evidenciando falta de diálogo, confianza y sinceridad".

"Es necesario un cambio de actitud del alcalde con respecto a las necesidades de Tudela y de La Ribera Navarra, en detrimento de mantener una actitud sumisa a la Presidencia del Gobierno de Navarra", han insistido.

"No se ha observado ni ocupación cuando no se lideran actuaciones" para "solicitar públicamente una Carta de Capitalidad para Tudela" ni ante las "lamentables actuaciones del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra" al no promover resoluciones en el pleno del Consistorio "con respecto al número de las líneas necesarias para garantizar la calidad educativa en la ciudad".

Además, exigen a Larrarte "cumplir y pronunciarse" en relación al Campus de Tudela y "la necesidad de que tanto el Gobierno de Navarra como la UPNA promuevan una comisión que traslade propuestas para su desarrollo". Asimismo han emplazado a Izquierda-Ezkerra a que "no establezca resoluciones contrarias a las aprobadas por unanimidad por el pleno de Tudela" ya que "es una contradicción que se vote una cosa en Pamplona y en Tudela se haga otra".

El PSN ha pedido al alcalde que "lidere públicamente la petición expresa" al Ejecutivo foral para "mejorar el equipamiento del servicio de Urgencias del Centro de Salud Santa Ana" y para "la dotación de Resonancia Magnética para el Hospital Comarcal de Tudela", así como que solicite el "cumplimiento del convenio relativo al Conservatorio Fernando Remacha" para "ampliar el número de plazas para adecuar paulatinamente la oferta de plazas a la demanda existente".

"ESCASOS GESTOS" EN LOS PRESUPUESTOS DE NAVARRA PARA 2017

El PSN ha reprochado al alcalde los "escasos gestos obtenidos en relación a enmiendas a los Presupuestos Generales de Navarra de 2017 rechazadas todas ellas por su coalición IE en el Parlamento, y aprobadas en nuestra ciudad".

En este sentido, ha apostado por "priorizar" aspectos "fundamentales" en los Presupuestos de Tudela para 2017 ante "la inacción manifestada en el debate de presupuestos para Navarra".

Entre ellas, los socialistas han citado el Plan Anual de Mantenimiento de los Centros Educativos Públicos y la "adecuación de sus instalaciones deportivas y dotación de personal para uso de las instalaciones en horario extraescolar".

Asimismo, han abogado porque el Consistorio tudelano "tome la iniciativa" para "convertirse en entidad homologadora de Certificados Profesionales que más empleabilidad tienen en la zona". También piden "concretar cuánto de la Partida de Actividades Culturales en Administraciones Locales se va a poder utilizar para el impulso y desarrollo de las actividades en el Teatro Gaztambide, así como para la programación de Territorio de la Fundación María Forcada"; y la habilitación de un espacio en el Centro Cívico Lourdes como Biblioteca en el Barrio.

Por otro lado, el PSN quiere "iniciar los procedimientos de financiación ante la ausencia de partida presupuestaria en los Presupuestos Generales de Navarra" para la realización de un nuevo polideportivo en Tudela.

En cuanto a intervenciones para "promover estrategias de desarrollo urbano sostenible", los socialistas han reclamado "actuaciones en Sementales, de tal manera que evitemos un foco de suciedad y peligrosidad para la ciudad y posibilitemos el esponjamiento del Casco Antiguo de la ciudad", además de actuaciones en barrios como el de Lourdes, "para mejorar su accesibilidad y habitabilidad".

Finalmente, el PSN ha manifestado su intención de modificar "determinados hechos concretos del Ayuntamiento de Tudela relacionados con las relaciones institucionales como le desaparición de la Comida de la Merindad, la subvención de festejos taurinos y otros aspectos festivos y tradicionales de Tudela, que tienen determinada ascendencia a nivel social". Igualmente, han resaltado la importancia de "potenciar el liderazgo comarcal y la Mancomunidad que atiende servicios públicos esenciales".