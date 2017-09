La ANC instruye a sus miembros para abordar a los no independentistas y los convenzan de que vayan a votar

La asociación independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha creado una guía para instruir a sus seguidores con el fin de que éstos aborden a los no independentistas y les convenzan de que vayan a votar en el referéndum independentista convocado por la Generalitat para el 1 de octubre y que ha suspendido el Tribunal Constitucional.

La guía, titulada "¿Dónde votar?, siete pasos, siete votos", está colgada en su página web y en ella piden a los miembros de esta organización que piensen en todas las personas que creen que no irán a votar por alguna de estas razones: "tienen miedo, dudas o no son independentistas".

La ANC traslada la responsabilidad a los ciudadanos que sí piensan ir a votar y les pide que hablen con los que no quieren hacerlo: "depende de ti que también nos sigan". Además, les insta a que los mensajes sean diferentes en función de la clasificación que hagan los ciudadanos independentistas de los reticentes a votar.

Para facilitar esta tarea y convencer a los que no prevén ir a votar,la ANC ha escrito textos con el fin de que sus seguidores los envíen por e-mail o por whatsapp, en función de si es "gente mayor o moderados", si son los que "creen que otra España es posible" y "para los que tienen claro que no quieren la independencia".

Y para convencer a estos últimos, los textos que proponen avisan de que si gana el 'sí', "se declarará automáticamente la independencia", mientras que si gana el 'no' "se convocarán elecciones autonómicas y el proceso independentista habrá acabado".

INTENTAN QUE VAYAN A VOTAR TAMBIÉN LOS NO INDEPENDENTISTAS

Añaden que "las últimas encuestas indican que habrá una alta parcipación y que el 'si' y el 'no' están mano a mano". Sin embargo, advierte de que la "actuación del Estado en estos últimos días ha hecho que la movilización del 'sí' se haya disparado".

Esto para los textos de Whatsapp, mientras que para los textos de e-mail, más largos, se pide que les digan a los que no están de acuerdo con la independencia lo siguiente: "si no estás de acuerdo con la independencia de Cataluña, vota 'no'". Y conminan a que los no independentistas no se queden en casa alegando que el referéndum es el mejor instrumento para escuchar su opinión, añadiendo que en democracia es la gente la que pude decidir mediante su voto.

Advierten a esta parte de la ciudadanía que si no van a votar la situación "no mejorará" porque el Gobierno de Rajoy entenderá que no es necesario negociar con Cataluña y mantendrá la presión y el problema "se hará más gordo y el proceso político seguirá y seguirá".

DICEN QUE SI VAN A VOTAR MASIVAMENTE RAJOY TENDRÁ QUE DIMITIR

El mensaje que la ANC quiere que se difunda entre "los que creen que otra España es posible" sostiene que el 1-O es la moción de censura para echar al PP y a Mariano Rajoy y que aseguren que "si van a votar masivamente, Rajoy tendrá que dimitir".

Además, aseguran que si van a votar "tienen la oportunidad de hacer caer el régimen del 78", pero que si no votan, este "régimen" tendrá más legitimidad para continuar y "aplicar medidas regresivas contra los derechos y las libertades colectivas". Incluso afirman que el voto es más importante que nunca porque "la democracia está en juego".

MENSAJE MAS MODERADO PARA LOS MAYORES Y MODERADOS

Y el mensaje para las personas mayores y los moderados también es más moderado que para los otros colectivos. La ANC pide a sus seguidores que traten de convencerlos asegurando que votar es un derecho fundamental y "lo más normal del mundo", que la "gran mayoría de los ciudadanos saldrán a votar el 1 de octubre" y que el "80 por ciento de los catalanes está a favor de hacerlo".

"Serán millones, en los colegios electorales estarás más acompañado que nunca", "será una auténtica fiesta", dicen para ablandar las intenciones de los moderados y añaden que "una votación masiva es la garantía de que el Gobierno del PP pare la escalada de tensión con Cataluña".

IMPRIMIR LUGARES DE VOTACIÓN O LLAMAR A PARIENTES

En esta guía de siete pasos se pide, en primer lugar, que los independentistas envíen un mensaje de whatsapp a todos los contactos preguntando si saben dónde van a votar y en caso de que no lo sepan, les instan a compartir los enlaces de la web en la que lo pueden encontrar.

En segundo lugar, la ANC pide que se llame a los "padres, abuelos y tíos" y se les ayude a localizar su colegio electoral asegurándose de que podrán desplazarse hasta allí.

Como tercera medida, piden a sus seguidores que impriman carteles de los lugares de votación y los coloquen en diversos lugares, incluida la portería o el ascensor de casa.

La cuarta y quinta propuesta es la ya mencionada de abordar a los que no tienen intención de ir a votar y convencerles, mientras que la sexta es recordar a todo el mundo que "es el gran día" y que hay que ir "a votar temprano". Finalmente, les pide que se hagan una foto votando y la compartan en las redes sociales.