Ábalos (PSOE) dice que el bloque independentista no muestra voluntad de trabajar por la gobernabilidad de Cataluña

En su opinión, estos partidos deberían asumir que el unilateralismo "no puede marcar este tiempo político", ya que no existe el consenso necesario para hacer efectivo el independentismo. "Tienen que asumir que la agenda de la unilateralidad que conduce al sufrimiento de la sociedad y de la economía, no puede volver", ha advertido en un artículo publicado en el diario 'El Español'.

Sin embargo, el secretario de Organización del PSOE lamenta que las primeras reacciones tras las elecciones catalanas del 21 de diciembre no van en este sentido. "Ninguna señal de que el bloque independentista tenga la voluntad de trabajar por la gobernabilidad de Cataluña. Por lo visto en las últimas horas, perseveran en defender un proyecto político sólo para sus propios votantes, no para la mayoría", ha señalado.

Ábalos ha defendido el respeto a la Constitución y ha pedido a los grupos secesionistas "que abandonen de una vez por todas cualquier tentación de una independencia imposible en la Europa actual". En esta línea, ha alertado de que no rectificar "radicalmente" la actitud de los independentistas acentuará el deterioro económico en un contexto en el que la gobernabilidad de Cataluña "se antoja muy complicada".

En su análisis sobre los resultados de las elecciones, explica que el partido más votado, Ciudadanos, "no parece que pueda gobernar"; mientras que el bloque secesionista no ha sido el más votado y "necesitaría a un partido antisistema para completar una mayoría disminuida".

En este sentido, se ha mostrado "sorprendido" por la complicidad de parte de la izquierda catalana y la española con el procés, y ha acusado a la formación de Pablo Iglesias y Ada Colau de haber intentado "camuflar sin éxito su complicidad con el independentismo".

De su lado, apunta que Ciudadanos ha captado los votos de buena parte de los que se han sentido agredidos por "la deriva independentista", con lo que se sitúa como la fuerza de centro derecha no independentista en Cataluña, en sustitución del PP, que se conforma con una posición marginal. Por su parte, considera el crecimiento del PSC "un resultado muy digno", aunque reconoce que no ha sido el esperado.