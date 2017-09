Ada Colau confirma que votará en blanco en el referéndum de Cataluña

"Me queda una opción que es el voto en blanco, que no es mi preferido, no es lo que yo quisiera ir a votar", ha manifestado en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press. Colau, que ha afirmado que el voto negativo es del PP y del "inmovilismo" y el voto afirmativo representa la vía unilateral del Gobierno de Carles Puigdemont, ha declarado que no comparte ninguna de esas dos posturas.

La regidora ha abogado por una referéndum "efectivo" y pactado. La "movilización masiva" que va a haber el 1 de octubre, ha dicho, "tiene que ser el argumento principal" para que el día 2 de octubre los políticos se pongan a trabajar en un referéndum pactado que "desbloquee de una vez por todas" la situación.

A su juicio, en Cataluña existe una "realidad política" que hay que escuchar: "Si hay represión (...) lo único que se va a conseguir es más movilización", ha advertido.