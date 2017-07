Ada Colau critica las prisas del "procesismo"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es crítica con las prisas del "procesismo" ya que cree que "el ahora o nunca" que defienden los independentistas "es engañar a la gente", y expresa su preocupación por que el referéndum del 1-O "sea unilateral respecto a la mitad del pueblo que tiene derecho a decidir".

Tras recibir numerosas críticas por parte de los partidos independentistas y también de los contrarios al referéndum por su postura ante el 1-O, Colau ha escrito en su Facebook "con ánimo constructivo" y "para dejarlo por escrito" cuál es la postura de su partido, Catalunya en Comú, "y en particular mi posición", ha dicho.

La alcaldesa opina que el referéndum del 1-O "lamentablemente tiene toda la pinta de ser una consulta hecha con prisas. El 'processisme' ha jugado, siempre, con las prisas. Yo no comparto el 'ahora o nunca'. No comparto el 'voto de tu vida' año tras año. Y no lo comparto porque creo que es engañar a la gente, presentando como sencillo algo que objetivamente es complejo y difícil de conseguir".

"Quiero lanzar este mensaje, porque me preocupa lo que está pasando: es legítimo dudar. Es legítimo no aceptar planteamientos binarios. A mí NO me preocupa que el 'referéndum' sea 'unilateral' con respecto al Gobierno del PP. Pero sí me preocupa que sea unilateral respecto a la mitad del pueblo que 'tiene derecho a decidir'".

"En los últimos días, JxS y la CUP nos acusan de ponernos del lado contrario a la democracia. PSC, Cs y PP nos acusan de lo mismo, ¡pero por motivos contrarios!. Reivindico los matices, las dudas, el debate honesto sin que alguien te coloque en el bando de los traidores si no das la respuesta que el régimen binario ha previsto".

"Y sobre todo -añade Colau- cuidemos las formas de hacer política, escuchemos, respetemos, hagamos un esfuerzo por entender las razones de los demás ... porque lo que sí es seguro es que el 2 de octubre, pase lo que pase el 1 de octubre, tendremos que hacer avanzar Cataluña juntos, o fracasaremos todos".

Respecto a su formación política, Colau explica que "siempre hemos sido un espacio soberanista que defiende y trabaja activamente para que Cataluña pueda decidir su relación con el Estado a través de un referéndum efectivo, con garantías".