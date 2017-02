Alberto Garzón, sobre la sentencia contra el exministro Soria: "Nos alegramos de que un mentiroso no gane los juicios"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, cree que la sentencia contra el ex ministro Soria –que concluye que no pagó la suite de lujo en el hotel de Punta Cana y desestima su demanda contra eldiario.es, su director, Ignacio Escolar, y el director de Canarias Ahora, Carlos Sosa– servirá "para que ningún otro ministro se considere libre de coaccionar a periodistas". "Nos alegramos de que un mentiroso no gane los juicios, sobre todo cuando intentaba presionar y coaccionar a periodistas profesionales que intentaban hacer su trabajo y que pusieron de relieve sus mentiras", ha asegurado.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Garzón ha afirmado que José Manuel Soria "estaba destinado a que cualquier juicio lo encontrara como parte perdedora" porque durante su etapa como ministro de Industria, Energía y Turismo "se dedicó sistemáticamente a mentir" motivado "por sus intereses particulares, lo cual es más grave todavía en democracia".

Soria dimitió el 15 de abril de 2016 después de que su nombre apareciera en los papeles de Panamá y tras mantener versiones contradictorias al respecto. También negó sistemáticamente que le hubieran pagado su estancia en Punta Cana en entrevistas e incluso en comparecencias en el Congreso de los Diputados. Tras conocerse la noticia, aseguró en un comunicado que pagaba "todos sus gastos personales en todos los supuestos".

Ahora, el juez considera probado que no pagó las dos noches que pasó en el hotel de Punta Cana en agosto de 2015, como adelantó eldiario.es en la información que propició la querella. "Consta probado", reza la sentencia, "que el señor Soria no pagó la estancia", algo que resultaría "evidente" porque "el único justificante que aportó se refiere al abono de costes extra" de la habitación usada en el Hotel Breathless Punta Cana Resort & Spa.

Con esa cantidad -en torno a 283 euros- "es impensable que pueda pretenderse justificar el pago de la estancia en una suite de un hotel de lujo", continúa la sentencia. El juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 99 de Madrid considera, por tanto, que esto es "una total evidencia" de que el exministro "efectivamente fue invitado por la propiedad del hotel", el Grupo Martinón.