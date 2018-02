Albiol aboga por alargar y profundizar el 155 si no se nombra Govern "normal"

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha asegurado hoy que si las fuerzas independentistas no nombran un presidente y un Govern "lo más normales posibles" y siguen apostando por personas "en la cárcel, huidas o imputadas por delitos graves", él abogaría por "alargar y modular con cierta profundidad" el 155.

En las últimas horas, JxCat y ERC prosiguen sus contactos para la investidura, pero las negociaciones se han enconado por las atribuciones que Carles Puigdemont desea mantener desde Bélgica, ante lo que los republicanos han planteado como idea que entonces sea Oriol Junqueras quien presida la Generalitat desde prisión.

En una rueda de prensa en la sede del partido tras el comité de dirección, Albiol ha ironizado con que "si hemos de hacer caso al baile de nombres que los independentistas ponen sobre la mesa como futuribles presidentes, acabaremos todos bastante desquiciados".

Frente a los "globos sonda y peleas internas" de esos partidos, que "se están tirando los platos a la cabeza", el líder popular ha reclamado que "dejen de pelearse públicamente y se pongan de acuerdo para que pueda haber un Govern lo más normal posible".

"Porque si no hay un Govern lo más normal posible y eligen personas en la cárcel, huidas de la justicia o imputadas por sedición o delitos graves, yo sería partidario de que el artículo 155 se mantuviera en el tiempo hasta que Cataluña pueda llegar a una situación de cierta normalidad. Es lo que yo desearía", ha dicho.

En este sentido, Albiol ha recalcado que si JxCat, ERC y CUP "siguen con esas ideas de poner a personas que están en una situación judicial muy complicada", él defenderá que el 155 "se alargara en el tiempo y se articulara una cierta profundidad en el mismo y se module su intensidad", aunque ha evitado concretar más.

Por otro lado, sobre la retirada de ARCO de la obra de Santiago Sierra "Presos Políticos en la España Contemporánea", Albiol ha confesado que no es "ningún experto" en la cuestión y no tiene "demasiado criterio" al respecto, pero ha apuntado: "Si la han retirado, bien retirada está, tampoco me preocupa en exceso".

"No me parece demasiado presentable poner en una exposición a políticos catalanes que han intentado llevar a cabo un golpe de estado y ponerlos con los de ETA. Pero, a partir de aquí, no tengo un criterio demasiado definido sobre la cuestión. No sé de qué va, no me corresponde y el tema del arte es subjetivo", ha afirmado.