Arrimadas: Puigdemont no puede ser president y JxCat y ERC "lo saben"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha reiterado hoy que Carles Puigdemont no puede ser presidente de la Generalitat porque "está huido de la justicia" en Bélgica, hecho que los partidos independentistas "saben" aunque mantengan otro discurso "en público".

En declaraciones a TV3, Arrimadas ha insistido en que Puigdemont no puede ser presidente de la Generalitat, porque "está huido de la justicia" en Bélgica, con "graves cargas judiciales", porque se ha presentado al 21D "en nombre del PDeCAT y de CDC", condenada esta última por corrupción, y porque no ha ganado las elecciones.

Además, ha recordado la renuncia de Carme Forcadell a presidir de nuevo el Parlament para dejar paso a una persona "libre de procesos judiciales", argumento que también debe aplicarse a su juicio en el caso de la presidencia de la Generalitat.

"Creo que ellos -en alusión a Junts per Catalunya y ERC- lo saben. Están haciendo un discurso en público que no mantienen en privado", ha considerado la también portavoz nacional de Ciudadanos.

Preguntada si ha renunciado a presidir la Generalitat, ha precisado que "yo no he renunciado, pero entre la ley electoral, que es absolutamente injusta, y el portazo de los señores de Podemos, no podremos gobernar aunque hemos ganado las elecciones".

En respuesta a si Albert Rivera puede ser un techo para sus aspiraciones, Arrimadas ha afirmado: "Con Albert somos compañeros, no somos rivales, y trabajamos juntos, no enfrentados".