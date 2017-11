Borrell: "Políticamente, sería bueno que los candidatos en las elecciones no estuvieran en prisión preventiva"

El ex ministro socialista y ex presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, ha considerado que "políticamente, sería bueno que las personas que van a ser candidatas en las elecciones de Cataluña no estuvieran en prisión preventiva".

"Primero, porque no podrían ejercer bien su función de candidato y segundo, porque podrían tener incluso un plus emocional a su favor", según Borrell, que no obstante ha precisado que "los jueces deben poder decidir sin presiones y hay que respetar sus decisiones", según informaron fuentes del Foro Nueva Murcia en un comunicado.

Borrell, que ha hecho estas declaraciones durante su participación en el Foro Nueva Murcia, se ha alegrado de que "Carme Forcadell sostuviera que la declaración de la república fue pura retórica simbólica y aceptase actuar dentro del orden constitucional, permitiendo al juez del Tribunal Supremo dictar una prisión bajo fianza y no incondicional".

FORCADELL CONTRA LAS CUERDAS

A este respecto, ha recordado que Forcadell había instado en muchas ocasiones "a provocar al Estado y a empujarlo contra las cuerdas para obligarle a reaccionar", pero "parece que quien finalmente está contra las cuerdas es ella". Así, ha añadido que "el independentismo ha creído que todo estaba permitido y cuando el estado de derecho reacciona se lo toman como una agresión".

"Es posible y necesario que en Cataluña exista un gobierno no independentista", ha manifestado Borrell, quien ha afirmado que "el futuro de España como país depende de que en las próximas elecciones no salga un gobierno independentista".

Ha recordado que la mayoría parlamentaria no siempre coincide con la mayoría social debido al sistema electoral establecido. "Hay que obtener la mayoría en el Parlamento y eso significa que tiene que haber una participación muy alta. Si pasamos de una participación del 80 por ciento, el resultado permitiría que no hubiera un gobierno independentista", ha considerado.

En este sentido, ha añadido que "todos los catalanes, incluyendo los abstencionistas de siempre, debemos participar en la decisión de nuestro futuro. Seguramente, no habríamos llegado donde estamos si la participación en las elecciones autonómicas catalanas hubiera sido la misma que en las generales".

Por otra parte, el invitado de Foro Nueva Murcia ha afirmado que "Europa está con nosotros" y que "los separatistas catalanes, aunque no lo saben, son profundamente antieuropeístas", porque "mientras que Europa se basa en el respeto a la ley y la práctica de la solidaridad, su actitud es la violación de la ley y el rechazo a la solidaridad". "Con estas credenciales, en Europa no van a ninguna parte", aseguró.

"HE PERDIDO MUCHOS AMIGOS CON ESTA HISTORIA"

El exministro ha mostrado "su gran preocupación por la microdivisión en el seno de las familias, de los grupos de amigos, entre los vecinos de la misma escalera...".

"Yo he perdido muchos amigos con esta historia", ha reconocido Borrell, quien ha considerado que "la tensión emocional ha alcanzado unos límites lamentables, porque es un tema del que no se puede hablar racionalmente, donde los argumentos dejan de pesar, porque lo que se dice es más fruto de la emoción que de la razón".

Estas creencias se deben en gran parte, según Borrell, "a las informaciones que la gente recibe". Y es que "si yo viviera en Cataluña y viera todos los días TV3, probablemente también sería nacionalista", ha reconocido.

Así pues, se pregunta "cómo generar emociones positivas", a lo que responde que "con mucho tiempo, mucho respeto, mucha pedagogía, mucha comprensión y mucha paciencia". Asimismo, ha advertido que, no obstante, "tendrá que pasar tiempo para recoser las herida de la sociedad catalana".

Borrell ha asegurado que "el problema de Cataluña es un problema entre catalanes, porque la sociedad catalana está dividida en dos; es un problema en la relación con el resto de España; y es un problema de filosofía política de reconstrucción europea".

El expresidente del Parlamento Europeo -quien tituló su intervención 'Europa, entre la integración y la desintegración'- recordó que "estados europeos se enfrentan a procesos de separación; no sólo en España, también en Italia, Reino Unido o Bélgica", por lo que "cómo se resuelva en Cataluña va a condicionar la forma en la que se desarrolle Europa en el futuro El futuro de Europa se juega en Cataluña".