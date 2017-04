CUP dice a Govern y a "comunes" que "no aceptará" una pregunta como la del 9N

La presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, ha advertido hoy al Govern y a los "comunes" de que "no aceptará nunca" una pregunta del referéndum que lleve a repetir la consulta del 9N de 2014.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Boya ha salido así al paso de las declaraciones de la consellera de la Presidencia, Neus Munté, en las que abogó por acordar la pregunta del referéndum con el nuevo partido de los "comunes" promovido por Ada Colau.

"La idea de negociar la pregunta con los 'comunes' nos inquieta. La pregunta la hemos de negociar entre todos. Ya está bien que ellos estén, pero nosotros no aceptaremos nunca algo que no sea una pregunta clara sobre la independencia de Cataluña con una respuesta binaria de sí o no", ha recalcado.

Para Boya, "cualquier otra estrategia que nos lleve a otro 9N no lo aceptaremos de ninguna de las maneras", en alusión a la pregunta de la consulta de 2014, en la que primero se planteaba: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado?" y, en caso afirmativo, había que responder a otra cuestión: "¿Quiere que este Estado sea independiente?".

Boya, para quien "es un error" posponer hasta junio la concreción de la fecha y la pregunta del referéndum, ha arremetido contra Colau por las declaraciones que realizó a la cadena Al Yazira, en las que señaló que, "suponiendo" que ganara la independencia en un referéndum en Cataluña, eso "no quiere decir que se declare".

"Ella quiere otra cosa, no quiere este referéndum. En un referéndum, si gana el sí, el resultado es vinculante y por lo tanto se declara la independencia. Me parece muy poco democrático que una persona como Colau haga estas declaraciones", ha afirmado.

Boya también ha cargado contra la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, por reconocer que en este proceso hacia la independencia de Cataluña "habría preferido otros compañeros de viaje" que no fuesen la CUP.

A su juicio, estas palabras son una "reacción a todo el follón que tienen en casa", tras la polémica a raíz de la grabación de una conversación del coordinador organizativo del PDeCAT, David Bonvehí.

Aun así, según Boya, "los cambios que estamos haciendo son tan profundos que no nos queda otra que continuar caminando juntos si queremos llegar a la independencia".

"No tenemos más remedio que continuar juntos, aunque no nos queramos, aunque no nos gustemos", ha apostillado.