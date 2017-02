Ciudadanos y PP evitan concretar avances tras reunirse para evaluar su pacto anticorrupción

Ciudadanos y el PP han intentado rebajar el clima de desconfianza y tensión creado en las horas previas a la reunión que han celebrado este martes en el Congreso para tratar dos de las medidas sobre regeneración democrática que Albert Rivera cerró en el pacto de investidura con Mariano Rajoy: la limitación a dos mandatos del presidente del Gobierno y la eliminación de los aforamientos de los políticos.

Según la versión que ha ofrecido en primer lugar el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, "a fecha de hoy, las seis condiciones que impusimos para ese pacto están encarriladas y avanzando". En eso ha coincidido también el portavoz del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, aunque con muchos matices.

Pero ninguno de los dos ha sabido concretar en qué se ha avanzado. Porque ni se han puesto plazos para cerrar las medidas ni fechas para nuevas reuniones. Solo el compromiso de seguir estudiando los documentos que se han cruzado.

Pese a sus intentos por aparentar que ha habido sintonía entre ambas partes, Girauta ha reconocido que "existen algunas discrepancias de tipo jurídico" entre su partido y el PP para abordar las dos reformas, empezando por la limitación de mandatos, dado que el PP insiste en que esa reforma precisa de una reforma constitucional.

"Nosotros no consideramos que sea así", ha precisado el portavoz de Ciudadanos, que ha mantenido que su partido sigue pensando que es suficiente con hacer pequeñas modificaciones a la ley del Gobierno para que los presidentes no estén en el cargo más de dos mandatos. Al PP no le gusta la propuesta y ha puesto muchos 'peros' por lo que también peligra su cumplimiento.

También ha habido "una reflexión" conjunta sobre la eliminación de los aforamientos para ver hasta dónde pueden llegar porque ahí también hay serias discrepancias. "Esto requiere un estudio muy cuidadoso y una reforma constitucional tranquila", ha advertido Bermúdez de Castro, quien también ha señalado que para cualquier modificación de la Carta Magna es necesario contar también con el apoyo del PSOE y de otros partidos.

No obstante, la exigencia de Podemos de pedir que se someta a referéndum cualquier cambio de ese calibre, va a dejar fuera de ese posible consenso a la formación de Pablo Iglesias. "Si Podemos quiere poner palos en las ruedas, tendrá que explicárselo a los españoles", ha sentenciado Girauta.

Comisión de Investigación sobre las finanzas del PP

Antes de finalizar la reunión, el portavoz de Ciudadanos ha dejado sobre la mesa a su homólogo del PP, Rafael Hernando, la petición de creación de una Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación irregular de su partido. Propuesta que el portavoz conservador ha recogido sin comprometerse a nada.

Pero Girauta ha mostrado su convencimiento de que la registrarán conjuntamente. Lo que no sabe es cuándo porque tampoco han puestos plazos en eso a los populares. Eso sí, el portavoz naranja ha recordado que sí el PP se niega a investigar sus propias finanzas, como se comprometió en el pacto, buscarán el apoyo de otros grupos de la Cámara para que salga adelante la iniciativa.

La reunión comenzó a primera hora de la tarde con el malestar generado por las declaraciones del coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, reconociendo que firmaron las seis condiciones del pacto anticorrupción que exigía la formación de Albert Rivera para empezar a negociar a sabiendas de que era difícil cumplirlas. "Nos las presentaron como lentejas, y en aquel momento estaba en juego la gobernabilidad de España y es lógico que dijéramos sí a las condiciones, porque eran irrenunciables".

Además, el propio Albert Rivera desde Cataluña lanzaba una fuerte andanada contra el PP, partido al que no dudó en calificar como "corrupto", insistiendo en que es "poco de fiar".

Pese a ello, Girauta ha 'edulcorado' esta nueva cita entre ambas partes dando a entender que ese clima previo ha sido creado artificialmente. No obstante, ha aprovechado para disparar contra el coordinado general del PP al reconocer que sus declaraciones han sido "desafortunadas".

Girauta ha querido dejar claro que es normal que los conservadores protesten porque el pacto con las medidas anticorrupción se cerró "a su pesar". "¿Quién puede pensar que el PP iba a aceptar regenerarse por voluntad propia?", ha preguntado. "Por eso le dimos el plato de lentejas a Maillo y se las tenía que comer", ha dicho. "Ya sabíamos que había que empujar un poco", ha remachado.

Por si no quedaba claro ha añadido: "La regeneración de España se va a hacer con o sin Rajoy, con su voluntad o sin ella".

Por parte de los populares han estado en la reunión el portavoz en el Congreso, Rafael Hernando; el secretario general del grupo, José Antonio Bermúdez de Castro, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. En representación de Ciudadanos se han sentado su portavoz, Juan Carlos Girauta, el número dos del grupo, Miguel Gutiérrez, y el vicepresidente primero de la Mesa del Congreso, Ignacio Prendes.