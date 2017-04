Cristina Fernández acusa al Gobierno de Macri de ataques a casa de su cuñada

La expresidenta argentina Cristina Fernández grabó hoy un vídeo en el que acusó al Gobierno de Mauricio Macri de los fuertes ataques de manifestantes que recibió este viernes la casa de su cuñada y gobernadora de la sureña provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner, mientras ambas estaban en su interior.

En una extensa grabación de 24 minutos, que divulgó a través de sus redes sociales, la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) hace una visita guiada por la vivienda de la gobernadora en Río Gallegos, capital de Santa Cruz, para mostrar los desperfectos que dejaron las protestas, en el marco de las dificultades económicas en las que se encuentra la provincia.

"Esta no es la Argentina que prometieron. Esta no es la Argentina que dijeron que venían a unir. Al contrario, es algo muy violento y que el Gobierno debe tomar conciencia de que no le va a servir. No le sirve absolutamente a nadie", remarcó la que fuera jefa de Estado entre 2007 y 2015 en su vídeo.

En la casa, durante los incidentes, que dejaron al menos cuatro heridos en la ciudad, Kirchner y Fernández se encontraban con tres mujeres de servicio y con la pequeña nieta de la expresidenta, de 18 meses.

"Con este grado de violencia que anoche sufrimos... me dio mucha pena mi nieta... ¿Qué hubiera pasado si los que rompieron esta puerta hubieran entrado y no hubiéramos puesto las barricadas con los muebles?", criticó.

A juicio de la exmandataria, "no eran manifestaban que protestaban", sino gente "que había organizado y planificado un asalto" a la casa de la Gobernadora "con el visto bueno del Gobierno" nacional.

"Yo creo que es parte del montaje de campaña", asevero, en referencia a las elecciones legislativas del próximo octubre.

No obstante, se preguntó qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido en la quinta de Olivos, donde se encuentra la residencia presidencial en Buenos Aires.

"Estaríamos con titulares (diciendo que hubo) intentos de golpe de estado", sentenció.

La protesta, precedida de otras registradas en la provincia en las últimas semanas, fue convocada a través de las redes sociales por sectores que reclaman al Ejecutivo santacrucense haberes adeudados, como maestros y funcionarios.

Entre otras dificultades, Fernández, al igual que sostiene su cuñada -que ascendió a la Gobernación santacruceña en diciembre de 2015-, dijo que Kirchner recibió de la anterior gestión, encabezada por el también kirchnerista Daniel Peralta, una provincia "quebrada".

"El Gobierno nacional debería... no ayudar a la provincia de Santa Cruz, sino a cualquier provincia que esté en dificultades", subrayó la expresidenta, para quien "es una obligación del presidente garantizar la paz social".

"Que en Santa Cruz no haya clases no solamente es un problema que Alicia Kirchner tiene que resolver, sino también Mauricio Macri ayudándola a pagar los sueldos, para que pueda haber clases", espetó.

En su opinión, al Gobierno no le importa Santa Cruz "en términos electorales", ya que es una "provincia pequeña", sino que la intención es "cortar la cabeza de Alicia como un trofeo, como una suerte de mensaje para el resto de gobernadores que no pertenecen al (frente gobernante) Cambiemos".

"Uno siente mucho temor porque esta violencia 'in crescendo' que ha ido adquiriendo el Gobierno en lo simbólico, teórico y verbal ahora se extiende a acciones operativas en los territorios provinciales", afirmó.

Por parte del Ejecutivo nacional, el mismo Macri se pronunció hoy respecto a lo ocurrido.

"Muy grave el ataque a la residencia de la gobernadora Kirchner. Repudiamos la violencia como método, siempre", escribió en su cuenta de la red social Twitter.

Además, según publicó este sábado el diario Clarín, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reconoció que por los incidentes del viernes la Casa Rosada se puso en contacto con la custodia de Fernández para reforzar su seguridad y había preparado un plan para evacuar, en caso de que fuera necesario, a la ex jefa de Estado.

"Si hay una expresidenta que está en una circunstancia en la que puede estar en peligro, es una tarea federal de darle la seguridad", explicó la funcionaria sobre un operativo que finalmente no se llevó a cabo.