Ciudadanos considera "insostenible" la situación de Pedro Antonio Sánchez

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea, Miguel Sánchez, ha considerado que el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, está empujando a la Región a una situación "insostenible" por su "delirio, inconsciencia e irresponsabilidad", después de que el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, haya añadido "más madera" con la exposición razonada en la que le atribuye la posible comisión de los presuntos delitos de fraude, cohecho y revelación de información.

Ciudadanos mantiene su posición de exigir la dimisión de Sánchez "esta misma tarde" al entender que es un presidente "indigno". En caso contrario, advierte que apoyará la moción de censura propuesta por el PSOE en la Asamblea, siempre y cuando cumpla sus requisitos de que sirva para convocar nuevas elecciones en un plazo de seis meses, que permite "levantar las alfombras" del Gobierno regional y que Podemos no forme parte del Ejecutivo.

El portavoz regional de Ciudadanos ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa convocada esta misma mañana, nada más conocerse la exposición razonada remitida por el juez Eloy Velasco al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) al considerar que Pedro Antonio Sánchez concertó trabajos con el informático experto en reputación en Internet Alejandro de Pedro para "limpiar" con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de la campaña para las elecciones a la presidencia de la región en 2015.

En este sentido, Miguel Sánchez ha reconocido que no se trata "todavía" de una imputación formal porque, al estar Pedro Sánchez aforado, tiene que ser el TSJ el que tome la decisión, pero ha recordado que el juez Eloy Velasco que instruye la causa, después de informarse, "entiende que se dan hasta tres nuevos delitos", con lo que "ya iríamos por siete delitos, cuatro de ellos con una imputación formal y tres 'presuntos' que vienen de camino".

Se trata, añade, de un "nuevo escándalo" y "ya van muchos sobre los hombros de los murcianos y sobre la dignidad de las instituciones murcianas" por culpa de "la inconsciencia irresponsable" del presidente autonómico.

A su juicio, se trata de una situación "irresponsable e insostenible", por lo que ha vuelto a exigir "la dimisión del presidente", que ha calificado de "indigno". Así, ha insistido en que los murcianos "no merecemos este presidente ni abrir noticieros nacionales, siempre relacionados con la corrupción", por lo que ha pedido al PP "que deje de cobijar y de estar en connivencia con la corrupción política".

En este sentido, ha corroborado la posición de Ciudadanos, que pasa por que el PP "ponga un presidente limpio que no tenga problemas con la Justicia" o, en caso contrario, "dar la palabra a los murcianos en unas elecciones para que se desbloquee esta situación bochornosa, vergonzosa y que los murcianos no merecen pasar por esta vergüenza que estamos pasando día a día".

En su opinión, lo que el PP no puede hacer es "intentar presionar" a aquellos que le apoyaron, ya que ha recordado que Pedro Antonio Sánchez "está gobernando la Comunidad no porque lo dijeran directamente las urnas", sino porque Ciudadanos "propició que gobernara la lista más votada", todo ello con la formación en la oposición, "sin pedir prebendas y fiscalizando" la labor del Ejecutivo.

"APOYAREMOS LA MOCIÓN PARA IR A ELECCIONES"

Sánchez ha ratificado que las condiciones de Ciudadanos para apoyar la moción de censura del PSOE siguen siendo las mismas. "Apoyaremos la moción para que se convoquen elecciones en un periodo de seis meses, para que tome el relevo un gobierno técnico, para que se haga una auditoría y se abran los cajones y, por supuesto, que sea un Ejecutivo en el que no esté Podemos".

De hecho, ha recordado que mantiene conversaciones telefónicas con el líder socialista, Rafael González Tovar, y este mismo lunes por la mañana han estado hablando respecto a la moción de censura. "Les hemos vuelto a decir que sea responsable y que sea generoso", según Sánchez, quien le ha pedido "que no copie en el egoísmo y en el personalismo al presidente murciano".

Así, ha recordado que el PSOE-RM tiene esta tarde el Consejo Regional, en el que "no sabemos lo que puede pasar". En este sentido, ha pedido al secretario general del PSOE-RM que "no intente gobernar la Comunidad Autónoma a toda costa tirándose en brazos de Podemos", ya que "eso no es lo que quieren los murcianos".

"Pedimos a Tovar que no se tire en brazos de Podemos y no ponga sus intereses personales y su egoísmo por encima de los intereses de los murcianos", ha insistido Miguel Sánchez, quien entiende que lo "razonable" es apoyar al candidato socialista si el presidente actual no dimite "con el objetivo claro de convocar elecciones a los seis meses".

En esos seis meses, añade, "da tiempo suficiente para levantar las alfombras con un Gobierno técnico, para abrir los cajones y para buscar todas las cuestiones que puedan haber ahí que en un gobierno de mayoría absoluta de 22 años no están claras". Mientras tanto, pide que "se ejecuten los Presupuestos tal y como se están ejecutando hasta ahora".

Al ser preguntado por la posibilidad de que el PSOE no acepte el plazo de seis meses para convocar elecciones tras la moción de censura, Sánchez ha recordado que "la pelota está en su tejado" y le ha pedido "que no deje pasar la oportunidad de abrir los cajones y levantar las alfombras".