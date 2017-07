Los ex de Cs en el parlamento valenciano estrenan sus nuevos escaños tras pasar a ser diputados no adscritos

Los cuatro exdiputados de Ciudadanos en el parlamento valenciano que abandonaron la formación --Alexis Marí, David De Miguel, Alberto García y Domingo Rojo-- estrenan en el pleno de este miércoles sus nuevos escaños como diputados no adscritos, situados detrás de sus excompañeros y junto a los otros dos diputados no adscritos, Covadonga Peremarch (ex de Podemos) y Miquel Domínguez (ex del PP).