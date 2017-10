Datos básicos y evolución política de Liberia

Liberia celebra mañana elecciones para suceder a la presidenta Ellen Johnson-Sirleaf, en el poder desde 2005.SITUACIÓN: Situada en el África occidental, Liberia limita al norte con Sierra Leona y Guinea, al este con Costa de Marfil y al oeste con el Océano Atlántico.SUPERFICIE: 111.370 kilómetros cuadrados.POBLACIÓN: 4,6 millones de habitantes (2016).CAPITAL: Monrovia.MONEDA: Dólar liberiano.IDIOMA: El inglés es la lengua oficial, aunque también se hablan otras 16, como el kpellé, bassa, vai o grebo.RELIGIÓN: La religión oficial y mayoritaria es el cristianismo, aunque la libertad religiosa está garantizada, con un importante número de musulmanes.SISTEMA DE GOBIERNO: República unitaria, se rige por la Constitución de 1986, modificada dos años después. El Presidente, que ostenta el poder ejecutivo, es elegido por un período de seis años renovable una vez.JEFE DE ESTADO: Ellen Johnson-Sirleaf (desde el 16 de enero de 2006). Es la primera mujer en acceder a la jefatura de Estado en África.PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS: Partido de la Unidad (UP), Congreso para el Cambio Democrático (CDC), Partido por la Libertad (LP).ECONOMÍA: la principal fuente de ingresos del país es el caucho, aunque dispone de petróleo, recursos minerales, oro y diamantes. El PIB total en 2016 fue de 1.898 millones de euros. El PIB per cápita fue de 411 euros.En 2016, su PIB se contrajo en un 1,6 %.HISTORIA Y EVOLUCIÓN POLÍTICA:Liberia es la república más antigua de África. Se remonta a 1816 cuando la American Colonization Society compró esta franja de la costa del oeste de África con el fin de establecer en ella a los negros liberados de la esclavitud en Estados Unidos. En 1847 Liberia proclamó su independencia y adoptó una Constitución semejante a la norteamericana.La evolución política de Liberia está marcada por los sucesivos golpes de Estado. El último, en diciembre de 1989, fue el origen de una guerra civil, que en un principio enfrentó al presidente Samuel Doe con los dos jefes rebeldes, Charles Taylor y Prince Johnson, para convertirse después en una lucha a tres bandas, extendida a su vez a otros grupos insurgentes.La contienda estalló cuando el grupo rebelde Frente Patriótico Nacional de Liberia (FPNL), liderado por Taylor, intentó derrocar a Doe, que sería asesinado un año más tarde por guerrilleros de Johnson, que lideraba una facción escindida del FPNL.El conflicto, de marcado carácter tribal, enfrentó a las etnias giao y mano (FPNL) contra los krahn y mandingos del Movimiento Unido de Liberia (ULIMO), y se complicó tras la división del FPNL y la entrada en acción de otros grupos rebeldes.La mediación de la ONU y las fuerzas africanas de la ECOMOG permitieron un acuerdo de paz firmado en Nigeria en 1995, que hizo posible la formación de un Gobierno de transición.Dos años más tarde, las elecciones dieron la victoria a Charles Taylor con el 75 % de los votos, algo que, sin embargo, no supuso el fin de una guerra civil que había causado ya más de 160.000 muertos.En 2003, la ONU envió fuerzas de paz a Liberia, y Taylor abandonó el poder y se exilió, permitiendo la firma de un nuevo acuerdo de paz y el final definitivo de la guerra.Años más tarde, el expresidente sería condenado por el Tribunal Especial para Sierra Leona de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y contra la humanidad durante la guerra civil de la vecina Sierra Leona (1991-2002), en la que ayudó a los rebeldes de ese país a cambio de diamantes.En octubre de 2005 se celebraron las primeras elecciones generales desde el final de la guerra civil, en las que la economista Ellen Johnson-Sirleaf se alzó con la victoria en la segunda vuelta, con el 59,4 % de los votos, frente al popular exfutbolista -Balón de Oro en 1995- George Weah (40,6 %).En mayo de 2007 Liberia fue admitida en el Sistema Internacional del Proceso de Kimberley, que regula el comercio de diamantes con países africanos con el fin de evitar la financiación de conflictos armados.Johnson-Sirleaf fue reelegida en 2011 -año en el que fue galardonada con el premio Nobel de la Paz- al lograr un 90,8 % de los sufragios en la segunda ronda de las presidenciales.En junio de 2015, Liberia volvía a la normalidad tras la fuerte epidemia de ébola que paralizó al país durante meses y acabó con 4.806 personas.En 2016, trece años después del final de la guerra civil, la ONU levantó las últimas sanciones que aún pesaban sobre Liberia, y puso fin a su misión de paz en el país.Las próximas elecciones presidenciales darán lugar a la primera transmisión de poder mediante las urnas desde el final de la guerra, ya que la presidenta no se puede presentar a un tercer mandato.