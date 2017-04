Empresarios de Cataluña pide amparo al Defensor del Pueblo ante la creación de una Agencia Tributaria catalana

El presidente de la organización Empresarios de Cataluña, Josep Bou, ha entregado este viernes un escrito en la sede del Defensor del Pueblo en el que pide "amparo" para que las empresas catalanas no tengan que entregar datos fiscales a la planeada Agencia Tributaria de la Generalitat.

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, la organización, que agrupa a más de 400 empresarios, solicita la intervención del Defensor del Pueblo para proteger a los empresarios catalanes frente a la creación de una agencia tributaria catalana.

Concretamente, la queja hace referencia a las palabras del secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, sobre la vía para la obtención de una base de datos a través de un escenario con una Hacienda catalana "enfrentada a la española".

"Se nos va a exigir que demos toda la documentación de la Seguridad Social de nuestros trabajadores. La gran mayoría de empresarios de Cataluña no lo van a hacer, porque creemos en la legalidad. No podemos asistir con los brazos cruzados y dejar que la Generalitat nos imponga o sancione por no entregar la documentación", ha alertado Bou en declaraciones a los medios.

"TEMOR" ANTE LA ACTUACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA CATALANA

Por el momento, el empresario catalán se ha mostrado "muy tranquilo" y ha dicho que no teme represalias por parte de la Generalitat en el caso de no entregar los datos fiscales. "Somos mas de 400 empresarios que estamos implicados en el tejido social", ha explicado.

Eso sí, "otra cosa sería" que la Agencia Tributaria catalana empezara a actuar "por su cuenta". "Seríamos los primeros cuestionados: ahí si que empezaríamos a tener un cierto temor", ha aseverado.

El empresario se ha basado en información publicada en distintos medios escritos para denunciar la puesta en marcha de una Agencia Tributaria que dejaría "como residual o inexistente la agencia del Estado". "No nos podemos imaginar que a un empresario de Girona que se le presenten dos recibos apagar. Es de ciencia ficción", ha aseverado.

Después de la reunión que ha mantenido con Soledad Becerril, la defensora del Pueblo, Bou ha pedido que se "aplique" la ley en Cataluña, porque, si no, "lo que puede pasar es que la democracia quede deshecha. Si se salta la ley, se violenta la democracia", ha lamentado.

Así, ha lamentado el "camino" en el que ha entrado Cataluña, donde "se van a vivir situaciones difíciles en los próximos meses". Con todo, ha dicho que confía plenamente en el Estado y en que la ley se vaya a aplicar "con la ponderación necesaria".

Por otro lado, Bou ha avisado de que, si desapareciese la Agencia Tributaria del Estado, muchas empresas catalanas se deslocalizarían "en defensa de los intereses" de sus negocios. "Tendríamos una inseguridad jurídica tan grande que nos seria muy difícil seguir en Cataluña", avisado.

El empresario ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "jamás" haya querido atenderles tras las peticiones de audiencia por parte de la organización empresarial. "Nos reunimos con Jordi Ballet, el conseller de empresa, y le expusimos nuestros anhelos y esperanzas de que recondujera el 'seny', e hizo caso omiso", ha añadido.