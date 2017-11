Errejón recuerda el éxito electoral de Podemos en Cataluña con CatComú y rechaza la "dinámica de bloques"

Errejón ha visitado Zaragoza para participar en el XVII Simposio de la Red de Renta Básica, acompañado por el alcalde, Pedro Santisteve, y la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba.

El dirigente de Podemos ha dejado claro que son las bases de Podem Cataluña las que decidirán, en una consulta ya iniciada y que concluye el 7 de noviembre, si concurren a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en coalición con CatComú y ha señalado que "en Podemos hay diferentes posiciones". Ahora es "más importante que nunca" que una fuerza política "se niegue a la política de bloques y apueste por la política del acuerdo y el diálogo", ha considerado.

"Cómo concurramos nosotros lo van a decidir las bases de Podem Cataluña", ha recalcado Errejón, quien ha insistido en "intentar poner soluciones, deshacer la tensión" para promover "un escenario de acuerdo, no solo para la cuestión catalana" porque "lo que nos estamos jugando es el estado de la democracia en nuestro país, que es lo que hay que actualizar". En Podem Cataluña "todo el mundo tendrá que posicionarse", ha indicado.

Íñigo Errejón tiene la convicción de que Podemos va a "formar parte de la solución y no del problema". Ha comentado que no le preocupa "si queda bien o mal en las encuestas" y ha opinado que "cuando baje el ruido, en el momento de las propuestas, siempre podremos decir que fuimos parte de la solución y no del problema", criticando a quienes "a cambio de incendiar, creen que pueden cosechar más éxito en las encuestas", un éxito "efímero" porque no se basa en "el acuerdo, la transformación democrática de España, la normalización política y la convivencia", ha opinado.

ACUERDO

Por otra parte, el dirigente de Podemos ha dicho que querría que el expresidente catalán Carles Puigdemont "pudiera estar en España con todas las garantías para defender sus ideas en las elecciones y que sea la ciudadanía catalana, con plenos derechos, quien decida cómo se sale de esta situación", lo que solo puede ocurrir "mediante el acuerdo".

Respecto a las últimas detenciones, ha considerado que "el Supremo ha sido bastante más prudente que la Fiscalía" al comportarse "de forma más sabia, más atemperada y que ayuda más a que las elecciones se vayan a celebrar en un escenario de normalidad y no anómalo". A su juicio, al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, "se le ha ido la mano y cada vez que se le va la mano nos mete en un buen lío al conjunto de los españoles". Ha apuntado que el Congreso de los Diputados reprobó a Maza por mayoría absoluta.

Errejón ha rechazado la "discusión terminológica" sobre los supuestos 'presos políticos', aunque el hecho en sí "es desde todo punto de vista una aberración democrática que no aporta un ápice a la solución o la convivencia entre Cataluña y España", una "mala noticia".

Sobre la discusión terminológica "no hay que enredarse", ha considerado, añadiendo que si las decisiones políticas o judiciales alejan de un escenario de solución "no son decisiones que haya que celebrar" y si acercan es necesario "ser más prudentes".

REFORMA CONSTITUCIONAL

Por otra parte, Íñigo Errejón ha opinado que la reforma constitucional "no se puede quedar solo en una discusión territorial", sino que "hay que llenarla de contenido social", de forma que "tiene que tener en cuenta la renta básica, que para nosotros es la columna vertebral del Estado del Bienestar del siglo XXI".

Ha aseverado que "solo vamos a hacer de España un proyecto moderno, justo, democrático y atractivo si blindamos los derechos sociales, y eso pasa por un combate decidido contra la desigualdad y la precariedad que se concreta en la renta básica universal", ha retirado.