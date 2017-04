Martínez-Maillo, sobre la acusación que pidió a Rajoy como testigo: "No les he visto nunca en procesos contra el PSOE"

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, ha vuelto a agitar el fantasma de la conspiración socialista tras la citación de Rajoy como testigo en el juicio de Gürtel para cargar contra la figura de la acusación popular: "La acción popular ha inducido a error al Tribunal. Se está utilizando la acción popular con fines políticos, se trata de una asociación vinculada al PSOE".

"Yo a estos señores no les he visto nunca en procesos contra el PSOE, en los ERE de Andalucía. Les van a ver solo en las que afectan al PP. Lo que hay es una asociación de exdirigentes socialistas que intentan dañar al PP", ha señalado Maillo en una entrevista en Onda Cero. Desde el PP vinculan al PSOE a Javier Ledesma y Mariano Benítez de Lugo, miembros de la asociación ADADE, que forma parte de la acusación popular.

El coordinador general del PP ha remarcado en otra entrevista en la Cadena Ser, además, que en el partido no conocen los fundamentos de la decisión que ha llevado al tribunal a aceptar la petición de la acusación popular después de haberla rechazado en dos ocasiones.

Ha insistido en que Rajoy no tenía participación en términos económicos en los hechos que se juzgan y en que la declaración del presidente del Gobierno se limitará a las campañas del PP en Majadahonda y Pozuelo del año 2003: "Las preguntas deben versar sobre ese contenido y no sobre otro". "El señor Rajoy en esas fechas no era ni el director de la campaña ni el responsable económico. No tiene nada que ocultar, ni nada que aportar". Este es el motivo por el que, a su juicio, será una "testifical fallida".

Tampoco ha podido aclarar si el presidente del Gobierno acudirá en persona a la sala para declarar o si lo hará por videoconferencia desde su despacho. "Lo que decida el tribunal. No lo hemos ni pensado".