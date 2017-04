Fillon: He resistido a todo y estaré en la segunda vuelta de las elecciones

El candidato conservador a la Presidencia de Francia, François Fillon, imputado por los empleos supuestamente ficticios atribuidos a su mujer y dos hijos, subrayó que en esta campaña ha resistido a "todo" y está convencido de que llegará a la segunda ronda de las presidenciales.

Su imputación principalmente por malversación de fondos públicos y falsificación y los diversos escándalos surgidos en las últimas semanas, añadió en una entrevista concedida al semanario Le Journal du Dimanche (JDD), no han comprometido su autoridad moral.

"Me ha reforzado a título personal y respecto a la percepción que los franceses y mis amigos políticos tienen sobre mi determinación. No tengo ninguna intención de gustar ni de hacer carrera política. (...) Mi único objetivo es la recuperación" de Francia, dijo el ex primer ministro.

Fillon criticó que, a una semana de la primera vuelta del día 23, se siga alimentando "el culebrón de forma inverosímil".

El digital Médiapart publicó esta semana que la Policía Judicial investiga si ha devuelto al abogado Robert Bourgi los exclusivos trajes de lujo que este le regaló, ante la sospecha de que le entregó unos de otras marcas.

"¿Os dais cuenta del carácter grotesco de esas acusaciones? (...) En los próximos siete días, nada conseguirá desviarme de mi campaña", añadió.

En un mensaje a los franceses colgado también hoy en su página web, el candidato, que según los últimos sondeos aparece tercero en las intenciones de voto (19,5 %), por detrás de la ultraderechista Marine Le Pen (22,7 %) y el socioliberal Emmanuel Macron (23 %), pidió a la ciudadanía que se movilice "con todas sus fuerzas".

"Después de cinco años de inmovilismo socialista, no podemos perdernos en el 'impasse' de los extremos de izquierda o derecha", apuntó.

Fillon apeló además a no creerse que la suerte de las elecciones ya está echada: "Nadie podrá dictaros vuestra opción. (...) La victoria está a nuestro alcance", dijo confiado en su proyecto, "sólido y coherente".