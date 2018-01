"Fuego y Furia", el azote de la Casa Blanca que emula a Harry Potter

"Agotado", rezan hoy los carteles de muchas librerías de Estados Unidos a propósito del libro "Fuego y Furia", de Michael Wolff, que amenaza con poner patas arriba la Casa Blanca y cuyo ritmo de ventas en sus primeras horas solo recuerda al fenómeno de Harry Potter en las librerías.

Antes de la llegada de la medianoche ya había lectores esperando a que las agujas apuntaran al cielo para hacerse con una de las 75 copias en KramerBooks, una veterana librería y cafetería de Washington, que fue una de las primeras en colgar el cartel de "todo vendido" de la obra que versa sobre la Presidencia de Donald Trump.

Ni 15 minutos tomaron los adictos a la política que frecuentan la librería especializada de la capital Politics&Prose, en cuya puerta se agolparon esta mañana hasta la apertura para arrasar con las ocho decenas de ejemplares del libro de Wolff.

Desde la aparición de algunos extractos en medios locales que recogían duras declaraciones del exestratega jefe de la Casa Blanca Steve Bannon contra el hijo del presidente Donald Trump Jr., la obra ha copado el foco mediático y ha provocado movimientos desde el equipo de abogados de Trump, que pidió este jueves la inmediata cancelación de su publicación -prevista antes para el 9 de enero-.

Entonces, y después de otra demanda dirigida hacia el propio Bannon reclamando que cumpliera el acuerdo de confidencialidad y cesara en sus declaraciones, la editorial optó por adelantar a hoy la fecha del comienzo de las ventas, aprovechando la ola de debate público y la campaña de desprestigio emprendida desde la Presidencia de Estados Unidos.

El timbre del teléfono ha sido la banda sonora de las librerías desde ese momento y KramerBooks ha visto cómo una decena de periodistas se repartían hoy las esquinas del local para hablar del texto, que ya es número uno en ventas en la plataforma comercial Amazon.

"Yo solo había visto esto con obras como Harry Potter", comenta a Efe Bradley Graham, copropietario de Politics&Prose, sobre el nivel frenético de ventas de la obra, que compara con el de la saga de la británica J.K. Rowling.

Graham dice desconocer cuándo le llegarán los "muchos centenares" de ejemplares que ha solicitado, aunque no duda de que los venderá sin problema y apunta que lo "verdaderamente inusual" es que "nadie lo ha visto venir, nadie esperaba que fuese tan popular, pero la reacción de Trump ha motivado una demanda mayor".

Lynn Schwartz, el director de KramerBooks, espera tener más copias el lunes y también recurre al famoso mago de Hogwarts como el único precedente similar a nivel comercial.

Explicó a Efe que el fenómeno es "sorprendente" por todo el contexto que lo rodea: una publicación casi improvisada, el equipo legal del presidente en contra y una ola de frío que tiene helado a dos tercios de Estados Unidos.

"No solo me está ayudando a vender libros, sino también a probar el contenido del libro; es algo extraordinario que un presidente de Estados Unidos trate de impedir la publicación de un libro, no ha pasado con otros presidentes", afirmó en una entrevista en la cadena NBC el propio autor del superventas, el periodista Michael Wolff.

También aseguró que, según su investigación periodística, los asesores del mandatario le ven "como un niño" y le llaman "idiota", y defendió que los párrafos de "Fuego y Furia" se ajustan a la realidad del Ala Oeste de la residencia presidencial, pese a los desmentidos oficiales de las últimas fechas.

Desde su aparición en medios de comunicación, la polémica en torno al libro, las disputas entre Bannon y Trump y los intentos de la Casa Blanca de desacreditar y acabar con la obra han eclipsado gran parte de la agenda mediática en Estados Unidos, lo que ha resultado en el velocísimo ritmo de ventas.

A un precio de 20 dólares en Amazon, el libro en el que se afirma que el objetivo de Trump como candidato presidencial no era la Casa Blanca sino promocionarse personalmente, es el "mejor vendido" de la plataforma, que ya ha liquidado todas las copias disponibles y ofrece un plazo mínimo de envío de dos semanas para los interesados.

Javier Pachón Bocanegra