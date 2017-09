García-Page reivindica sus logros frente al PP y Blanco se aferra a la militancia

El candidato a revalidar el liderazgo del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reivindicado hoy sus tres victorias electorales frente al PP, mientras que el otro candidato, el "sanchista" José Luis Blanco, se ha aferrado a la idea de que la militancia debe recuperar el partido en la región.

Durante una hora y veinte minutos, los dos candidatos han intercambiado sus puntos de vista en un debate que se ha celebrado a puerta cerrada en Toledo a tres días de las primarias y que ha podido seguirse en directo por la página web del PSOE castellanomanchego.

Ataviado con camisa blanca, sin corbata y con chaqueta negra, García-Page ha lanzado su apuesta: "Me comprometo a que si soy el secretario general, tirar del carro para volver a ganar en dos años. Si no lo soy, porque no tengo la confianza de los compañeros y no la puedo pedir a la ciudadanía después, me comprometo a apoyar al compañero José Luis Blanco para ganar la comunidad autónoma".

Desde el principio, el actual secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente del Ejecutivo autonómico ha planteado su "obligación" de presentarse para "no dejar a medias" lo iniciado, que ha dicho que pasa por la "reconstrucción" de la región tras haber conseguido "echar" a María Dolores de Cospedal.

Así, ha advertido de que el sábado 30 de septiembre, cuando tenga lugar la votación, se van "a empezar a ganar o a perder las próximas elecciones de 2019".

Sin embargo, Blanco -que también ha ido vestido con camisa blanca, aunque sin chaqueta- ha insistido en su defensa de la bicefalia, tal y como ha hecho durante la campaña, e insistentemente en sus intervenciones ha recurrido a la victoria que consiguió Pedro Sánchez el pasado mes de mayo.