Ignacio González, a Eduardo Zaplana: "Rajoy quiere superar a Franco en la Presidencia del Gobierno"

En el marco de la Operación Lezo, la Guardia Civil intervino las conversaciones del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en las que quedaba patente el interés del político madrileño por tener a personas afines en la cúpula fiscal, concretamente en lo referido al fiscal General del Estado, al fiscal jefe en la Audiencia Nacional y al fiscal Anticorrupción. Hasta tal punto que los investigadores del caso consideraron que González actuó como el "crimen organizado" en sus maniobras sobre la justicia.

Pero la Guardia Civil también intervino charlas en las que el ex número dos de Esperanza Aguirre dejaba entrever los entresijos y guerras internas del PP, como ocurrió el pasado 19 de enero, en un diálogo mantenido entre González y el exministro de Trabajo durante la época de Aznar, Eduardo Zaplana. La Vanguardia ha tenido acceso a esta grabación, en la que los dos políticos del Partido Popular dedican calificativos despectivos al actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así como a otros miembros de su misma formación política.

Desde "Rajoy es un tío con complejos, un hijo de puta" a "Rajoy quiere superar a Franco en la Presidencia del Gobierno”. Son algunas expresiones que el expresidente madrileño dedicó, en una reunión con Zaplana, al actual presidente del PP. Zaplana también relata un encuentro que habría mantenido con el expresidente del Gobierno José María Aznar, en la que éste habría manifestado su deseo de ver cómo Rajoy se aparta de la primera línea de la política.

El exministro de Trabajo contó lo siguiente sobre su conversación con Aznar: " Este (Rajoy) no puede continuar. Este Rajoy es imposible. Esta legislatura no puede durar. Yo jamás voy a hacer nada que puedan decir que he jodido el PP. Pero eso sí, cuando llegue el momento que éste caiga, poner claramente cuál es mis posición y que yo con éste no tengo nada que ver. A ver si cuando éste caiga nos va a arrastrar a todos”.

Según Zaplana, Aznar no le quiso desvelar quien sería su candidato para sustituir a Rajoy en la presidencia del PP. "Creo que él está pensando que da igual quién sea, el caso es salvar la cara y decir que este Rajoy ha sido un hijo…. Si es Feijó, Feijó... –en referencia a Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia– El que venga, tendrá su apoyo. Porque él no está para decir 'tiene que ser este' porque le pueden mandar a tomar por culo". Por último, comenta que se "apuntará a la ayuda del que venga con la excusa de que los principios se han vuelto a recuperar".

Críticas a Aguirre y a Barberá

Los dos políticos también critican a otras figuras ilustres del PP, como la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. "A Aguirre todo le importa un pito menos ella”, comenta González. Por su parte, Zaplana asegura que Aguirre consiguió mantenerse en las altas esferas de la política madrileña gracias al propio González y a otros colaboradores, como Francisco Granados, encarcelado por el caso Púnica. "Ella siempre ha estado bien rodeada", añade.

"Es más lista de lo que parece”, responde González sobre su antecesora. La teoría de Zaplana es que Rajoy quiso apartar a Aguirre a través del propio González. "Mariano no la puede ni ver, es que la odiaba. Pero ya sabes cómo es Mariano. Si en un momento le interesaba, que ésta siga. ¿Por qué en las últimas elecciones ha puesto a ésta? Porque el objetivo eras tú. Fíjate si la desprecia, que se la sudaba, ‘que no me diga que no he puesto a ésta, que no me digan que pierdo Madrid, que lo pierda ésta’. Lo que quería era follarte a ti. Los dos eran muy gordos a la vez. Y Mariano es más listo que ella y sabe que quitándote a ti de en medio se acaba ella”.

También aparece en la conversación la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Zaplana comentó lo siguiente de la también exsenadora: "Rit a era un bluf absoluto que tenía cinco alrededor que le hacían las cosas y la gestión. Ella iba, se reía, se tomaba un whisky con alguno, que eso lo hacía como Dios, y nada más".