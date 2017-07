"Infame", "miserable" y otros insultos del PP a Carmena por no desplegar una pancarta de Miguel Ángel Blanco en el Ayuntamiento

"Infame", "miserable", "inadmisible". Estos y otros son algunos de los insultos que están pronunciando dirigentes del PP actuales y pasados a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a quien acusan de "equiparar" a "víctimas y verdugos" por no desplegar una pancarta en el edificio del Ayuntamiento de Madrid con Miguel Ángel Blanco.

Pablo Casado. El vicesecretario de comunicación del PP ha tildado de "infame" e "inadmisible" la negativa de la alcaldesa de Madrid. Casado ha asegurado que no es la primera vez que Podemos "equipara" víctimas con verdugos, si bien Carmena no es de Podemos –el partido de Iglesias es uno de los integrantes de Ahora Madrid, plataforma ciudadana que encabezó la alcaldesa madrileña–.

Jaime Mayor Oreja. El exministro de Interior ha considerado este lunes "triste y lamentable" la decisión de Carmena: "A las víctimas hay que ponerles cara y ojos. Hay que saber, además del término genérico de víctimas, quién era esa persona. Me parece triste que Miguel Ángel Blanco sea un hombre que trate de ser escondido por la alcaldesa", ha subrayado en declaraciones a Onda Cero.

Carlos Iturgaiz. El eurodiputado del PP y expresidente del PP vasco ha calificado este lunes de "miserable" que la alcaldesa de Madrid no cuelgue el cartel de Miguel Ángel Blanco, concejal asesinado por ETA hace 20 años, mientras "Podemos sí que recibe a los matones de Alsasua que apalearon a la Guardia Civil". Iturgaiz, como Casado, vinculan a Carmena con Podemos, cuando Carmena no es de Podemos. Y añade: "La actitud de Carmena es la de Podemos y la de sus colegas proetarras. Podemos y Bildu son primos hermanos. Están dispuestos a homenajear a los matones de Alsasua que apalearon a la Guardia Civil, y no están dispuestos a homenajear a Miguel Ángel Blanco".

Cristina Cifuentes. La presidenta de Madrid aseguró que negar un homenaje a Miguel Ángel Blanco, "una víctima del terrorismo que, además, fue asesinado de una manera tan cruel y miserable", retrata "bastante la talla moral" del político que se opone.

Marimar Blanco. La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y diputada nacional del PP ha reprochado a Carmena que el ayuntamiento se haya negado a realizarle un homenaje, mientras Podemos, partido al que no pertenece la alcaldesa, recibió a los agresores de los guardias civiles en Alsasua. "Siempre he dicho que el que calla otorga y el silencio siempre ha sido muy cómplice en el País Vasco", ha enfatizado.