Julio Rodríguez cree que España "desea" y "necesita" un cambio que pasa por sustituir al "gobierno de la corrupción"

Julio Rodríguez se ha pronunciado de esta forma este miércoles en Mérida, en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su asistencia al Debate sobre el Estado de la Región que se celebra en la Asamblea de Extremadura.

Un debate que a su juicio es "positivo" e "importante" para la ciudadanía "en el momento que estamos viviendo en nuestro país".

En este sentido, el exjefe del Estado Mayor de Defensa de España ha criticado que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, no responda "individualmente a cada grupo" porque "no es un arco parlamentario tan amplio como para que, por cortesía parlamentaria, no se responda individualmente a cada grupo", ha continuado.

Además, Rodríguez ha criticado que la respuesta del presidente no sea por separado porque "no es lo mismo la actitud que ha seguido el portavoz de Grupo Parlamentario Popular de Monago" con un "debate en clave nacional" que la aportación que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, con un "análisis más correcto de la realidad" y "más pegado a lo que el Debate de la región exige".

Por otro lado, el miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos ha considerado que la respuesta que ha ofrecido Vara ha sido "un poco recurrir a lo que se había hecho, pero un poco desorientado, quizás un poco descartando la realidad", ha continuado.

A su vez, ha proseguido, en este debate "se han visto las posturas de los partidos totalmente reflejadas, la del partido de la corrupción, el partido del contribuismo y la del partido que hace un buen análisis de la realidad, como es el que hace Podemos".

Sobre el discurso que este pasado martes pronunció Guillermo Fernández Vara en el Debate sobre el Estado de la Región, Julio Rodríguez ha considerado que fue una intervención "plana, un poco de rutina", lo que "no beneficia" a dicho debate, que es "muy importante" para Extremadura, aunque "hoy ya se ha levantado un poco más el debate con la participación de los portavoces".

Finalmente, a preguntas de los medios sobre que el presidente de la Junta y algunos diputados del PSOE extremeño le hayan ofrecido entrar en el gobierno a Podemos Extremadura, Julio Rodríguez ha manifestado que "lo más importante es que se pase de los dichos a los hechos, nosotros estamos por los hechos y porque la política presupuestaria se cumpla".

139 PROPUESTAS

Por otro lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, ha explicado que su partido presenta este miércoles 139 propuestas de resolución "fundamentalmente" basadas en la "necesidad" de cambiar el modelo productivo de la región y en la "falta de empleo y oportunidades".

Además, Álvaro Jaén ha explicado que estas propuestas pretenden "apostar por recuperar derechos perdidos" en los dos años de legislatura de Vara, en los que el presidente "ha estado obsesionado por hacer todo lo que le exigía y le chantajeaba el Partido Popular", ha continuado.

Por otro lado, esta iniciativa tiene como objetivo apostar por la investigación y el desarrollo, porque "no se vaya de Extremadura sin transformar, así como dotar de "oportunidades" a los jóvenes.

Finalmente, Jaén ha mantenido que "veremos qué pasa con las votaciones y si esos dichos y buenas palabras del presidente realmente se las cree y las lleva a acabo" con la finalidad de "desarrollar propuestas que vayan encaminadas a desarrollar Extremadura y no a seguir teniéndola en el siglo XIX", ha concluido.