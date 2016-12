Kerry: "No debemos perder la esperanza en la solución de los dos Estados"

El secretario de Estado de EEUU, John Kerry, manifestó hoy que no se debe "perder la esperanza en la solución de dos estados" para resolver el conflicto entre Israel y los palestinos porque "no hay otra".

"No debemos perder la esperanza en la solución de los dos estados, porque no hay otra alternativa viable", dijo Kerry en una comparecencia en el Departamento de Estado, en la que justificó la decisión de su país de no vetar, el pasado día 23, la resolución 2334 del Consejo de Seguridad, que exige a Israel el fin de su política de asentamientos en territorios palestinos.

Kerry aseguró que su gobierno tomó la decisión de abstenerse en la votación de esa resolución con la finalidad de preservar el principio de los dos estados, que, dijo, actualmente se encuentra en "grave peligro".

El secretario de Estado criticó al actual gobierno de coalición del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que ha respondido duramente a la decisión de EEUU de no vetar la resolución, y se preguntó cómo se puede alcanzar la paz "si las partes ni siquiera han mostrado la voluntad de reunirse".

"La paz solo se puede lograr con contactos directos", insistió Kerry en lo que parecen ser sus últimos esfuerzos para que palestinos e israelíes se sienten en la mesa de negociaciones antes de que abandone su cargo, el 20 de enero, fecha en que el presidente Barack Obama entregará el cargo al republicano Donald Trump.

"No podemos imponer la paz", insistió Kerry, quien aseguró que "no hay absolutamente ninguna justificación para el terrorismo", y recordó que ha pedido a los palestinos "que hagan lo posible por detener la violencia".