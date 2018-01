Macron: Francia habría votado a favor de dejar la UE en un "contexto similar"

El presidente francés, Emmanuel Macron, indicó hoy que los franceses "probablemente" también habrían votado a favor de abandonar la Unión Europea (UE) en un referendo de las características del celebrado en 2016 en el Reino Unido, si hubieran tenido un "contexto similar" al británico.

En una entrevista concedida a la BBC, y en relación con el "brexit" Macron dijo que en el referéndum de junio de 2016 la mayoría de los ciudadanos británicos aprobó la salida de su país de la UE porque "muchos perdedores de la globalización" habían decidido que esta "ya no era para ellos".

No obstante, el presidente francés subrayó que convocar un referéndum simplemente incluyendo las opciones de "sí o no" es "complicado", además de entrañar un "riesgo".

"Siempre se asume un riesgo con un referéndum de esas características, con un sí o no, dentro de un contexto muy complicado", señaló.

Con relación a ese punto, fue preguntado acerca de qué hubiera ocurrido en Francia de haberse celebrado una consulta similar.

Macron respondió que creía que, "en un contexto similiar", Francia probablemente se habría posicionado por la salida, si bien matizó que su "contexto era muy diferente", con lo que no quería "hacer apuestas".

"Yo, sin duda, habría luchado muchísimo para ganar (ese hipotético plebiscito). Pero creo que es un error simplemente preguntar sí o no cuando no preguntas a los ciudadanos cómo mejorar la situación y no les explicas cómo mejorarla", agregó.