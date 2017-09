Montoro dice que quien desvíe fondos al 1-O responderá con su patrimonio

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado hoy que cualquier cargo público que autorice fondos para el referéndum del 1-O "va a responder con todas sus consecuencias, incluido su patrimonio" ya que se trata de "una ilegalidad".

Según ha manifestado en su comparecencia a petición propia en la Comisión de Hacienda del Congreso para explicar las medidas que el Gobierno acordó el viernes pasado para intervenir las cuentas de la Generalitat, caerá sobre estos responsables públicos "todo el peso de la ley".

Ha explicado que tendrá que responder ante la ley quien financie las papeletas para el referéndum incautadas por orden judicial. "Si lo ha financiado alguien con responsabilidades públicas va a responder, con todas sus consecuencias, incluido su patrimonio", ha aseverado.

Montoro ha replicado de esta manera a las intervenciones de los grupos a quien ha reprochado sus críticas de hoy a la actuación del Gobierno y a quienes se ha dirigido para afirmar que "claro que habrá un 2 de octubre" en Cataluña.

"La gente irá a trabajar y la vida va a continuar con la confianza de que en esta Cámara vamos a hacer una política de entendimiento", ha afirmado.

Pero ha advertido de que el Gobierno no puede dialogar "sobre algo que excede la ley", como es la soberanía nacional, y ha añadido que no se puede esperar nada de la voluntad de los cargos políticos de la Generalitat "porque han demostrado que no tiene palabra y no se atienen a la legalidad".

Así, ha respondido al diputado del PDeCAT Ferran Bel si considera que no existen motivos para desconfiar de los dirigentes de la Generalitat cuando su vicepresidente, Oriol Junqueras, se ha negado a rendir cuentas de sus presupuestos, por lo que Montoro ha dado al presidente catalán, Carles Puigdemont, la "sugerencia" de que lo destituya y no lo ampare.

También ha asegurado que tras las medidas adoptadas por su departamento "la autonomía sigue funcionado a plena capacidad" y solo se introduce un control de pagos y de la legalidad.

El ministro ha lanzado reproches a los diputados de ERC que "tienen tan poca elegancia de no esperar a la respuesta del Gobierno", ya que abandonaron en la comisión para acudir a la concentración en Madrid, y ha dicho que "es para nota" la afirmación de la diputada Ester Capella de que el referéndum no es ilegal.

Pero también se ha dirigido a Podemos para poner en duda que conozcan la Carta Magna "no sé si les gusta o la conocen", ha dicho, por su interpretación del artículo 135.