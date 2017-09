PNV pide al Ejecutivo de Rajoy voluntad para permitir que los vascos "decidan en libertad lo que quieran ser"

El coordinador del grupo del PNV en el Parlamento vasco, Iñigo Iturrate, ha pedido al Ejecutivo de Mariano Rajoy que tenga "voluntad política" para permitir que los vascos "decidan en libertad lo que quieran ser".

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, Iturrate ha insistido en defender "la fórmula de un Estado confederal para salir del laberinto político territorial del Estado español", pero, ha emplazado a que, primero, "cumpla el Estatuto de Gernika y traspase a Euskadi las 37 competencias aún pendientes".

Asimismo, ha instado al Gabinete de Rajoy a que tenga voluntad política para "permitir a la sociedad vasca la posibilidad de decidir en libertad lo que quiera ser".

En alusión a Cataluña, el representante jeltzale considera que "los problemas que tiene el Estado español no se terminan mediante prohibiciones", y por ello, solicita al Gobierno del PP "que no ponga vetos" y abra una vía de diálogo y negociación para dar respuesta a lo que la ciudadanía pide. "Con prohibiciones, los problemas no desaparecen, se agrandan", ha remarcado.

COLABORACIÓN A LA SOLUCIÓN EN CATALUÑA

El coordinador del grupo parlamentario jeltzale ha mostrado la disposición del PNV a ayudar a las instituciones catalanas en la búsqueda de "una solución política" a la crisis en Cataluña, al igual que ayer hizo el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, en la celebración del Alderdi Eguna.

Iñigo Iturrate ha manifestado que es el momento de "negociar y dialogar para dar respuesta a lo que las instituciones catalanas llevan tiempo solicitando: una consulta acordada, con todas las garantías legales, que permita a la ciudadanía catalana expresar su deseo".

"La actitud respecto al derecho a decidir que tiene Cataluña no va desaparecer mediante prohibiciones. El Estado español debe hacer frente a los problemas, porque, de lo contrario, lo que va a hacer es agrandar aún más el conflicto territorial", ha concluido.