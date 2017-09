PP y PSOE reprenden al PDeCAT por sacar un peluche de Piolín en el Congreso para burlarse del operativo policial

La polémica se ha suscitado en un debate sobre la plena integración de los Mossos d'Esquadra en Europol. Para defender su petición, el portavoz de Interior del PDeCAT, Feliu Guillaumes, se ha quejado de que la policía autonómica haya sido orillada en Cataluña con motivo del referéndum y en cambio se hayan desplegados efectivos de la Policía y de la Guardia Civil.

Ahí es cuando ha sacado un peluche del popular canario amarillo de la Warner para denunciar lo que ha llamado "la brigada Piolín", por el dibujo del crucero utilizado para transportar a los agentes al Puerto de Barcelona.

"Guardias civiles y miembros del Cuerpo Nacional de Policía que están haciendo trabajos que la Generalitat desconoce: intervenir en periódicos, cerrar webs, detener cargos públicos e impedir un proceso democrático", ha definido.

El gesto ha sido criticado por el representante del Grupo Socialista, el diputado del PSC José Zaragoza, quien ha achacado a Guillaumes el "error" de mezclar el debate de la coordinación policial con el desafío independentista.

"Venir aquí con muñecos, haciendo intervenciones que no tienen que ver, es hacer un flaco favor a los Mossos, que se merecen más respeto --ha subrayado--. Se equivoca al convertir esto en un espectáculo grotesco".

BUFÓN APRENDIZ DE RUFIÁN

Más severo ha sido el juicio de la diputada del PP, Ana Belén Vázquez, que es funcionaria de la Policía y que ha tachado al diputado del PDeCAT de "bufón aprendiz del señor Rufián", por el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián.

A su juicio, el PDeCAT sólo busca "calentar" a los Mossos y a la Policía y la Guardia Civil en estos días previos al referéndum independentista. "Y por eso trae el muñeco ése", ha dicho, en alusión a Piolín.

Feliu Guillaumes ha querido enfriar la polémica alegando que respeta a los cuerpos policiales y que su denuncia no se dirige contra los agentes, sino contra sus responsables. ""No han sido los agentes los que han decidido meterse en un barco de la Warner, es algún otro el que ha hecho el ridículo", ha dicho.

Pero su defensa no le eximido de llevarse también la regañina del presidente de la comisión, Rafael Merino, del PP, que ha coincidido con los demás en que la intervención de Guillaumes no había sido afortunada, ni adecuada. "Y no le pega", ha añadido, en alusión a que el diputado del PDeCAT es un veterano que ya que estuvo hace años en el Congreso como diputado de CiU.