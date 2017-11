El PP dice que Puigdemont está "internacionalizando el ridículo" pero tendrá que responder ante la Justicia

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha asegurado este martes que lo que está haciendo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont es "internacionalizar el ridículo" ya que, según ha dicho, "es evidente que está en Bélgica para tratar de sustraerse a la acción de la Justicia" pero al final tendrá que "responder por sus actos" y esta estrategia "no le va a servir de nada".

Así se ha pronunciado Maillo en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa que ha presentado la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y al que han asistido la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y los vicesecretarios del PP Javier Arenas, Pablo Casado, Andrea Levy y Javier Maroto, entre otros.

Maillo ha insistido en que Puigdemont está inmerso en "una estrategia de defensa para eludir la acción de la Justicia" pero ha avisado que no le va a "servir de nada" . "No hay urnas que conviertan en verdad lo que es mentira. Y tampoco hay urnas que exoneren de responsabilidad los comportamientos ilegales. No hay urnas que exoneren de responsabilidad a quien ha cometido un delito", ha proclamado.

El dirigente del PP ha señalado que algunos ahora están apelando a la democracia de las urnas para "tapar" sus propios comportamientos pero ha subrayado que cuando se infringen las leyes se está "atacando" la propia democracia. Según ha añadido, la legitimidad que dan las urnas "se pierde" al incumplir las leyes.

Además, ha dicho que la "trama independentista" y esta "juerga" ha sido "pagada con dinero público". "Lo han hecho con dinero público y por eso están los procesos judiciales", ha subrayado, para insistir de nuevo que en este país uno puede ser independentista porque "no están penalizadas las ideas" sino "los hechos".

Maillo ha dicho que esa estancia en Bruselas de Puigdemont "avergüenza a todos" pero ha dicho que pueden estar "tranquilos" porque la UE ha "entendido" el mensaje porque "fuera de la legalidad no existe proyecto político posible". "Y no es creíble la acusación del expresidente de la Generalaitat de que se le va a juzgar por sus ideas políticas. No, se le va a juzgar por sus hechos y serán los jueces los que tendrán que decidir si son constitutivos de delitos", ha explicado.

TRAS DENUNCIAR PUIGDEMONT "UN GOLPE ESTADO ILEGAL"

Después de que Puigdemont haya declarado desde Bruselas que han sido cesados con "un golpe de Estado ilegal", Maillo ha subrayado que "el único que ha cometido ilegalidades" es el expresidente catalán y los exconsejeros, que además "lo saben porque estaban advertidos por activa y por pasiva".

A renglón seguido, ha asegurado que el Ejecutivo de Rajoy lo que ha hecho es "cumplir" con la Constitución y ha sido "profundamente escrupuloso en la aplicación de la ley". "Por tanto, que no pretenda enturbiar ni embarrar porque ésa es siempre la propia estrategia independentista: mentir, manipular, embarrar y confundir. Y en este tema, no cabe ningún tipo de confusión", ha resaltado. Es más, ha subrayado que ante los jueces "este tipo de maniobras para embarrar y para ensuciar no le van a servir de nada".

Ante las elecciones del próximo 21 de diciembre, Maillo ha dicho que la alternativa constitucionalista pasa por el PP, que se presenta como un partido "útil" y con "experiencia de gobierno", a diferencia de otras formaciones, en alusión a Ciudadanos. Y ha destacado que la pregunta que deben hacerse los catalanes ante esa votación es si viven mejor o después de la "pesadilla" del proceso independentista que se ha prologando durante "dos años".

"¿Los catalanes viven mejor o peor después de esta pesadilla? ¿Disfrutan de más o menos tranquilidad? ¿Tienen más división en la sociedad o menos división en la sociedad? ¿La imagen de Cataluña ha mejorado o ha empeorado? ¿Las expectativas de futuro laborales y económicas han mejorado o han empeorado? Creo que tienen respuestas muy fáciles", ha enfatizado.

Al ser preguntado cómo valora el PP que Puigdemont se presente como candidato presentándose como un "preso político" toda la campaña, ha dicho que la posibilidad de que el expresidente catalán se presente es una "opción" pero no deja de ser un "contrasentido". "Tratar de explicar los comportamientos de estos señores es muy complicado", ha apuntado, para admitir que solo una sentencia judicial "puede inhabilitar a una persona". Eso sí, ha señalado que la Justicia tiene sus "tiempos", pero "al final la Justicia llega".

Finalmente, Maillo ha destacado la normalidad con la que se está aplicando el 155 en Cataluña y ha subrayado que Mariano Rajoy ha conseguido "unir a los demócratas" y ha "frustrado" los planes de los independentistas. A su juicio, esa actuación del Ejecutivo en Cataluña es un "aval" porque se ha realizado con "gran eficacia".