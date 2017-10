PP pedirá la dimisión del consejero de Turismo si el Gobierno cántabro no denuncia el contrato de Enrique Iglesias

El PP ha pedido al Gobierno cántabro, a través de una proposición no de ley, que resuelva el contrato de publicidad firmado con motivo del concierto de Enrique Iglesias el pasado mes de julio en Santander, y ha advertido que si no lo hace, pedirá la dimisión del consejero de Turismo, Francisco Martín, porque en su opinión "estaríamos ante un clarísimo caso de malversación de fondos públicos, y el presidente sería Revilla corresponsable en este presunto delito".

El diputado del PP y exdirector general de Turismo, Santiago Recio, considera que ha habido un "incumplimiento total" del contrato por importe de 115.000 euros suscrito por la Sociedad Año Jubilar 2017 con Market Insider, la empresa que gestiona los derechos publicitarios de Enrique Iglesias, cuyo objeto era la realización de una "campaña de publicidad del Año Jubilar Lebaniego durante el concierto del cantante".

Recio ha denunciado que el contrato establece como fecha de pago el día siguiente de la firma -se firmó el 11 de julio-; que las ocho inserciones en las redes sociales de Enrique Iglesias que figuran en el informe de la empresa, no fueron el día del concierto -el 15 de julio- como establece el contrato, sino los días posteriores -16, 17, 19 de julio- y ninguna de ellas hace publicidad del Año Santo Jubilar, de Liébana o de Cantabria como destino turístico.

El portavoz del PP ha denunciado que "es el primer contrato de publicidad que se paga antes de realizar los actos publicitarios", lo que a su entender supone incurrir en malversación, y ha reclamado la "restitución total" de las cantidades abonadas por la Sociedad Año Jubilar 2017 a Market Insider.

Aunque ha reconocido que no tiene constancia aún de que el contrato se haya pagado, se ha mostrado "totalmente convencido" de que sí se ha abonado, y además sospecha que "no por la ejecución de esta campaña sino por otros motivos". Así, ha dicho que la cuantía es "muy parecida" a la que pedía el Racing por la cesión del campo de fútbol para el concierto, pero "no tenemos medios para demostrarlo", ha apostillado.

Recio se ha preguntado por qué se firmó este contrato el 11 de julio cuando ya se había cerrado el patrocinio del concierto de Enrique Iglesias por parte de la Sociedad Año Jubilar Lebaniego, del que no tienen información porque está sujeto a cláusulas de confidencialidad.

Para Recio, "hay muchas cosas en el aire" en torno a este contrato con Market Insider, que a su entender está "cogido con pinzas". Tal y como ha relatado Recio, el contrato contemplaba 40 mensajes en Sony Music y una campaña de promoción en 5.000 radios de todo el mundo, acciones de las que no hay ningún tipo de acreditación en el informe que la empresa remitió a Cantur, no tras el concierto, sino dos meses y medio después y porque lo solicitó el PP.