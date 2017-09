El PSC recomienda a ciudadanos denunciar ante justicia si son llamados a mesas

El PSC ha "recomendado" hoy a los ciudadanos que denuncien ante la justicia si son llamados a formar parte de mesas electorales del referéndum del 1 de octubre o si los funcionarios reciben requerimientos de formar parte del operativo, algo para lo que ha puesto a disposición formularios de denuncia.

Así lo ha asegurado en rueda de prensa en la sede del partido el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, que ha explicado que en los últimos días, la formación ha recibido consultas de militantes y simpatizantes sobre "cómo actuar ante un posible uso irregular de sus datos personales, ya sea para formar parte de una mesa o para pedir su participación" en el 1-O.

Por ello, en la web garantia.cat, que el partido creó para explicar su posición hacia dicho referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional (TC), los socialistas han puesto a disposición un apartado de "asesoramiento jurídico".

Accediendo a dicho apartado de la página web, se redirige al usuario a la web de la asociación de juristas catalanes Llibertats, entidad contraria a la independencia, donde hay habilitados cuatro tipos distintos de formularios para denunciar ante la justicia distintos hechos relativos al 1-O.

Esas modalidades de formulario se dirigen a trabajadores públicos y funcionarios que hayan sido llamados a trabajar en la organización del 1-O, a aquellos que deban abrir un equipamiento público en esa fecha, a cualquier ciudadano que haya sido llamado a una mesa electoral y a cualquier persona "por el hecho de haber sido sorteada" para estar en las mesas electorales.

"Ante la eventual utilización irregular de datos personales", ha explicado Illa, "sugerimos cómo dirigirse a las autoridades y, ante una eventual citación a formar parte de una pretendida mesa electoral, recomendamos cómo creemos que se debe responder y en qué términos".

El dirigente socialista ha insistido por otro lado en el llamamiento a que no se vote en el 1-O, porque "no tiene garantías": "Lo que se pretende convocar no es un referéndum. A 13 días no sabemos aún los lugares de votación, los ciudadanos no han recibido ninguna notificación sobre si forman parte o no parte del censo, ni está garantizada la neutralidad de la organización del proceso".

Pero más allá de eso, Illa ha recordado que "el origen de la situación política que vive Cataluña está en la actitud del PP de cerrarse en banda al diálogo y no hacer lo que hubiera correspondido para buscar maneras de desbloquear la situación".

Preguntado sobre las recientes incautaciones por parte de la Guardia Civil de material referente al referéndum, Illa ha recalcado que el 1-O es un "referéndum ilegal y que todo lo que tenga que ver con ese referéndum ilegal no procede y no se ha de hacer. Dentro del marco del Estado de Derecho el poder judicial actúa como considera".

El secretario de Organización ha dicho así "respetar las decisiones del poder judicial", algo que "debe ser compatible con la libertad de expresión, que lógicamente defendemos. Es justamente el Estado de Derecho la máxima garantía de que todos los ciudadanos puedan expresarse con máxima libertad, y son los que pretenden romper el marco del Estado de Derecho los que la ponen en riesgo".