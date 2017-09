El PSOE llama a Ciudadanos a "unir" y no a "crear fracturas" sobre Cataluña

La portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha dicho hoy que espera que la proposición no de ley que ha presentado Cs para que los grupos políticos se retraten en su apoyo al Gobierno y a los jueces para que impidan el referéndum catalán "sirva para unir, no para crear fracturas".

Margarita Robles, que ha defendido que el PSOE "no necesita llevar una proposición no de ley para que quede claro su apoyo al Gobierno, igual que no necesita hacerse una foto determinada", ha cuestionado que sea el momento adecuado para presentar ese tipo de iniciativas.

Ciudadanos quiere obligar a todos los partidos a "retratarse" en el pleno de la semana que viene con la iniciativa que ha presentado hoy, en la que pide apoyar "sin complejos" al Gobierno y a los jueces para impedir el referéndum catalán.

Tras subrayar que no conoce el contenido del texto, Robles ha avanzado que su grupo apoyará "cualquier proposición que lo que haga sea unir en la defensa de los valores democráticos".

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, la portavoz del PSOE ha hecho hincapié en que "en este momento es importante ir al fondo de las cuestiones" y ha aseverado que, "frente a grupos políticos que actúan mucho queriendo ver fotos o haciendo proposiciones no de ley, la posición del PSOE en esta materia es clara e inequívoca y va a defender todo aquello que sea apoyar la legalidad".

Robles ha recordado que el empeño de los socialistas para resolver el problema de Cataluña más allá del 1 de octubre es "unir" y que esa es la línea de trabajo que van a seguir en la comisión de estudio sobre el estado autonómico que está impulsando su grupo en la cámara.

A ese respecto, se ha congratulado de que la Mesa haya acordado hoy "por unanimidad" admitir a trámite la creación de esa comisión, ya que, a su juicio, eso "pone de relieve que hay voluntad de diálogo" entre los distintos grupos políticos.

Sobre la manifestación de la Diada, ha apuntado que no ve procedente "abrir una guerra de cifras" y ha reconocido que "una parte importante" de los ciudadanos de Cataluña salieron ayer a la calle en defensa de la independencia.

De cara al referéndum del 1-O, ha recalcado que el PSOE siempre estará en la defensa de la legalidad y apoyando "sin complejos el trabajo de los tribunales y lo que puedan hacer los jueces en Cataluña y la Fiscalía General del Estado" para impedir que se pongan las urnas.

Ha arremetido además contra el "proyecto excluyente" de Puigdemont, que "deja fuera de juego a una parte mayoritaria de la ciudadanía catalana".

Robles, que ha asegurado que no ha tenido contacto en los últimos días con la vicepresidenta ni con ningún miembro del Gobierno, ha enmarcado dentro de la normalidad la reunión que hoy ha mantenido la Fiscalía con los cuerpos policiales y la ha calificado de "positiva".