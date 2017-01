El rapero Pablo Hasel vuelve a ser citado en la Audiencia Nacional por una canción contra la monarquía

El rapero Pablo Hasel ha sido citado a declarar de nuevo en la Audiencia Nacional. En esta ocasión, por su canción 'Juan Carlos el Bobón', en la que critica a la monarquía, mientras asegura que sus integrantes tienen "los años contados, porque se acerca la república popular".

Según ha anunciado a través de su cuenta de Twitter, Hasel tendrá que declarar el próximo 23 de enero por su canción, en la que acusa al padre de Felipe VI de ser "un borracho" y de "dilapidar el dinero en juergas".

El 23 de Enero me han citado en la Audiencia Nazi-onal por esta canción denunciando a la familia real https://t.co/ObZrQrg8Un — Pablo Hasel (@PabloHasel) 30 de diciembre de 2016

15 tuits constitutivos de delito

Hasel ya declaró el pasado mes de septiembre ante el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, por una quincena de tuits publicados, en los últimos meses, contra la Corona.

Además, sobre el cantante también pesa una condena de dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo, por subir a Youtube canciones con letras como "No me da pena tu tiro en la nuca, pepero", "que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono", "¡merece que explote el coche de Patxi López!", "es un error no escuchar lo que canto, como Terra Lliure dejando vivo a Losantos" o "pienso en balas que nucas de jueces nazis alcancen".