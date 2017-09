Pablo Iglesias presenta su "alternativa de país plurinacional" con Colau y Domènech en un acto en Catalunya el 11-S

Pablo Iglesias presentará su "alternativa de país plurinacional" con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el diputado y secretario general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, en un acto en Catalunya el próximo 11 de septiembre, Diada de Catalunya.

Esta Diada volverá a vivirse como un día reivindicativo del derecho a decidir en Catalunya. Con la consulta del 1 de octubre en el horizonte próximo y las leyes de ruptura con España en la recámara, los partidos independentistas intentarán hacer una demostración de fuerza.

En ese contexto Iglesias participará en un acto en Santa Coloma de Gramanet con Colau y Domènech. Tanto Podemos como los comunes defienden, frente a lo planteado por Junts pel Sí y la CUP para el 1 de octubre, "la soberanía de Catalunya para decidir libremente su futuro con todas las garantías."

El propio Iglesias, en la pasada moción de censura a Mariano Rajoy, hizo un alegato a favor de "un Estado plurinacional asociado a la justicia social frente a la corrupción y la desigualdad". Así, Iglesias apuesta por un Estado plurinacional, incluida la posibilidad de la confederalidad para el encaje de Catalunya.

Iglesias entra de lleno, así, en un debate con doble aproximación: qué respuesta dar ante un asunto fundamental que atraviesa de forma transversal la sociedad catalana –el estatus de Catalunya, dentro o fuera de España–; y cómo abordarlo desde el Estado.

El líder de Unidos Podemos decía: "Pensar el Estado pensando en España supone asumir el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro en referéndum y, a partir de ahí, discutir en Catalunya y España un modelo de Estado plurinacional que no solo reconozca a Catalunya como nación, sino que apueste por una configuración estatal que asuma de una vez la realidad plurinacional de nuestra patria y pueda articularse también mediante dispositivos administrativos nuevos con un proyecto de país asociado a la justicia social y a la soberanía popular. Pensando en eso, las fuerzas políticas catalanas hermanas de Podemos han hablado de república catalana en España. A mí me parece que debemos ir más allá. Quizá el espíritu republicano deba dejar de ser una nostalgia asociada a símbolos del siglo XX y transformarse en un impulso constituyente. Ese impulso late en España desde el 15M. Quizá el espíritu republicano no sólo sirva para pensar Catalunya, sino que también nos dé algunas claves para pensar, como estadistas, una nueva España social y plurinacional".

Iglesias intenta oponer su solución plurinacional con reconocimiento del derecho a decidir frente "a la judicialización de la política de Rajoy". El Gobierno, recuerda, ha recurrido más de 30 leyes catalanas.

El acto en el que Pablo Iglesias participará junto a Ada Colau y Xavier Domènech el 11S será en el Can Zam de Santa Coloma de Gramanet.