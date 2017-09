Pascal ve "imparable" el 1-O y rechaza declaración unilateral sin antes votar

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha afirmado hoy que el referéndum que prevé celebrar el Govern el 1 de octubre es ya "imparable", y ha rechazado el escenario de una declaración unilateral de independencia desde el Parlament si antes no ha habido una votación ciudadana que lo avale.

En declaraciones a TV3, Pascal ha destacado la "determinación clara" del Govern para que el 1-O "se pueda votar y haya urnas": "Esto no se puede parar porque estamos en un contexto de normalidad democrática".

Según Pascal, "en el siglo XXI no se pueden poner barreras a la democracia", por lo que, ha aseverado, el referéndum es "absolutamente imparable".

Pascal ha dicho que "ahora mismo" no contempla "ningún escenario que no sea votar el 1 de octubre", si bien ha dejado claro que en el hipotético caso de que el Estado consiguiera impedir cualquier tipo de votación no sería partidaria de que el Parlament aprobase una declaración unilateral de independencia.

"Cualquier tipo de declaración política que haga el Parlament sobre el futuro político del país pasa antes por tener un referéndum o un mandato democrático en el que los ciudadanos digan que hay que ir hacia aquí o hacia allá, porque una decisión como esta es muy sensible", ha recalcado.

Para Pascal, una declaración unilateral como reclaman algunos sectores del independentismo "no tiene sentido" si antes el pueblo de Cataluña no lo ha validado en las urnas: "No es la vía ni que nosotros hemos acordado ni que la ciudadanía está esperando".

"Una decisión como esta primero la tienen que refrendar los ciudadanos, nos tiene que hacer el encargo concreto y después hay que hacer las acciones que toquen", ha insistido.

Por otra parte, Pascal ha hecho un llamamiento a "no ceder al chantaje" del Tribunal Constitucional (TC), que ha multado con 12.000 euros diarios al número dos de Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y a los síndicos electorales encargados el seguimiento del 1-O.

Según Pascal, el TC ejerce "una presión muy fuerte" en su "intento de espantar y ablandar" a las personas relacionadas con el referéndum, aunque ha dicho que le "consta" que los miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña "están tranquilos y serenos".