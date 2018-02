Pedro Sánchez se autoinvita a la celebración del 28F junto a Susana Díaz

El 28F es el día grande de Andalucía y, por tanto, para la presidenta, Susana Díaz, en la conmemoración. La Junta organiza actos institucionales en los que se entregan, por ejemplo, las medallas de la comunidad y se nombra al hijo predilecto. La celebración está dedicada a los andaluces y acuden las altas autoridades con origen andaluz. Pedro Sánchez ha decidido acudir, pese a que la Junta a priori no invita a los dirigentes de ámbito nacional.

Ferraz ha anunciado este miércoles la presencia del secretario general del PSOE en los actos del Día de Andalucía. Lo ha hecho horas después de que Susana Díaz apareciera en una entrevista en Telecinco, en la que ha dejado entrever que la relación entre ambos sigue siendo mala, que las primarias no se han superado.

La presidenta ha asegurado no tener la información sobre el acto que prepara la dirección federal y con la que pretende una "visualización de la unidad recompuesta". De hecho, Díaz aún no ha confirmado su presencia. En Ferraz han caído como un jarro de agua fría porque aseguran que el secretario de Organización, José Luis Ábalos, habló con su homólogo andaluz, Juan Cornejo, el lunes por la tarde para comentarle la iniciativa.

La federación andaluza también ha mostrado su malestar ante la decisión de Sánchez de vetar a Elena Valenciano como líder de los socialdemócratas europeos. "No quiero ni pensar que sea por el apoyo que me dio a mí, no quiero pensar que fuera por eso; no, me niego a pensar que sea eso", ha respondido Díaz.

Pocas horas después de esas palabras, el equipo de Sánchez ha anunciado la decisión de participar en los actos del Día de Andalucía, a pesar de que el líder socialista lleva semanas valorando esa posibilidad. Fuentes de Ferraz justifican su presencia en su calidad de líder de la oposición. No obstante, es la primera vez que Sánchez acude a ese evento. En 2015, no participó –el año pasado había sido descabalgado del liderazgo del PSOE–.

La decisión de Sánchez, que lleva sin hablar con Díaz desde su último viaje a Sevilla el 23 de enero, ha sorprendido en la Junta. "Me he enterado esta tarde por un tuit", ironiza un alto cargo del Gobierno andaluz.

El Gobierno que preside Díaz no había invitado a Sánchez, según varias fuentes del Ejecutivo, sino que ha sido el secretario general del PSOE el que ha pedido asistir, según reconocen también en Ferraz.

"No es la primera vez que un líder nacional muestra su interés en venir", afirman fuentes oficiales de la Junta, que explican que las invitaciones se cursan exclusivamente para cargos públicos andaluces independientemente de su rango (diputados, senadores, ministros o miembros del Poder Judicial). "El protocolo abarca el ámbito de la comunidad, pero quien muestra interés en acudir, por supuesto, se le cursa invitación", agregan fuentes del Gobierno andaluz, que enmarcan dentro de la "cordialidad" la presencia del secretario general del PSOE.