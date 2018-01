Pedro Sánchez copia a Susana Díaz y promete universidad gratuita si gobierna

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que, si gobierna, el PSOE se compromete a que la universidad pública sea gratuita en España en un periodo de "cuatro años". Lo ha dicho en el marco de una conferencia que ha protagonizado en Sevilla en el Foro Joly, en presencia de la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del partido en la comunidad autónoma, Susana Díaz, quien precisamente desde este año ha establecido la gratuidad de las matrículas para los que aprueben.

Con ello, le ha copiado parcialmente la medida, dado que él ha apostado por comenzar con el coste cero en la primera matrícula para "las rentas más bajas", mientras que la Junta de Andalucía ha impuesto su universalidad y sólo exige el aprobado, en una medida "pionera" de Susana Díaz, a quien ha agradecido su presencia en el foro y le ha hecho este guiño exhibiendo afán conciliador.

Como estaba previsto, ésta lo ha escuchado entre los invitados, de manera que los dos socialistas brindaban la fotografía del deshielo en presencia de buena parte de la ejecutiva del PSOE, que ha acompañado a su líder en esta segunda visita a Andalucía en menos de un mes. Eso sí, a su llegada y poco antes de compartir una breve conversación con él, la presidenta ha ironizado con que "eso será para Frozen" [la película infantil] porque "aquí la temperatura nunca ha estado tan baja".

Pero no podía obviar que la última vez que coincidieron fue en julio de 2017, en la clausura del congreso del PSOE de Andalucía que la revalidó a ella tras ser derrotada por Pedro Sánchez en su intento de conquistar Ferraz, por lo que este reencuentro se ha visto como un intento de aparcar diferencias en año preelectoral para evitar el desgaste que pueda suponerles empeñarse en esta guerra fratricida.

"Yo siempre atiendo a los comentarios que hacen mis mayores", ha respondido cuando se le ha preguntado sobre su falta de diálogo con Felipe González. Ha rechazado que el PSOE sea un "cuartel", y ha alabado el "debate" como parte de un "partido vivo" y síntoma de "fortaleza". En su opinión, "forma parte del pasado" hablar de discrepancias en el PSOE "porque ahora estamos todos remando en la misma dirección", tras lo que ha reiterado su apoyo a Susana Díaz. Le ha prometido que va a estar "mucho" en Andalucía.

En este contexto, Pedro Sánchez se ha referido también a la "guerra fría entre el PP y C's" frente a una izquierda que quedó "desbordada", la de Podemos, "por el error histórico de no defender la soberanía de España", en lo que la oportunidad de reivindicar al PSOE como "la única alternativa".

"La disyuntiva a la que se enfrenta el PSOE es esperar a que termine la legislatura o liderar desde la oposición", ha indicado, tras lo que ha reiterado sus 10 acuerdos para el país, y es donde ha aprovechado para introducir la novedad de la gratuidad progresiva para los estudios universitarios, "inspirándome en Andalucía".

Por otro lado, ha hablado de Catalunya: "El independentismo tiene mayoría parlamentaria, pero no social". En este sentido, ha recalcado que Catalunya "no puede haber un presidente inconstitucional", en referencia a Carles Puigdemont. Ha anunciado por ello que el PSOE apoyará los recursos que el Gobierno de España presente en el Tribunal Constitucional contra ello. En cambio, ha rechazado negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de la "derecha bicéfala" y ha apuntado que "es inadmisible" el intento de "chantaje" de vincularlos a la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas.

Preguntado por su modelo de "plurinacionalidad", lo que se "esperaba", ha comentado que "cada comunidad autónoma es lo que defiende su estatuto de autonomía" evitando con ello entrar a fondo de una definición que le ha provocado más de un tropiezo entre los suyos. "Si me siento próximo y me identifico con algo, es que la igualdad no significa uniformidad", ha enfatizado.

Dado que en Andalucía el PSOE gobierna gracias al apoyo de C's, ha comentado que "tan importante es la estabilidad como la transformación" y cree que "ésta es la gran virtud" del Gobierno de Susana Díaz, si bien él aspira a gobernar en solitario. Entre otras cosas, ha rechazado la política fiscal de los de Albert Rivera, que precisamente en el caso de Andalucía ha supuesto un importante bocado a los presupuestos autonómicos con exigencias por las que ha pasado Susana Díaz, como la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones.