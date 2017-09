Puigdemont responde a Rajoy: "Hay en marcha una 'operación provocación', no caigamos"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este sábado, en un mensaje de Twitter, que "se ha puesto en marcha una operación provocación" contra Catalunya, poco después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya afirmado que el referéndum del 1 de octubre no se va a celebrar y que el Govern está "secuestrado por los radicales".

En su cuenta de Twitter, Puigdemont ha pedido no caer en esta provocación porque "nos quieren crispados y enfadados (como ellos) porque nos ven serenos y esperanzados". El tuit de Puigdemont también llega después de la polémica que se ha generado en los últimos días en relación a la notificación que los Mossos d'Esquadra habrían recibido sobre un posible atentado en La Rambla.

Hi ha en marxa una "operació provocació". No hi caiguem. Ens volen crispats i enfadats (com ells) perquè ens veuen serens i esperançats!